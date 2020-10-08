Татарстан увеличил экспорт халяльной продукции до 1,5 млн долларов

Татарстан в этом году увеличил экспорт халяльной продукции до 1,5 млн долларов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2020».

Глава Минсельхозпрода подчеркнул, что Татарстан активно работает над развитием экспорта продукции «Халяль». «С начала года мы взяли курс на развитие данного направления, разработали стратегию. Сейчас объем экспорта этой продукции составляет более 1,5 млн долларов», – рассказал он.

Гендиректор Республиканского агропромышленного центра инвестиций и новаций Денис Самодуров добавил, что по сравнению с прошлым годом экспорт халяльной продукции вырос в несколько раз. «Если точно, то до пяти раз», – подчеркнул он.

«У нас 18 экспортоориентированных компаний. Но большие показатели экспорта халяльной продукции тяжело обеспечить, потому что [это] небольшие производители специфических продуктов. Это точечная работа, и она нацелена на долгосрочное развитие. Но тем не менее динамика впечатляющая. Это связано и с сертификацией продукции “Халяль”, разъяснением схемы логистики, отгрузки товаров в страны, прежде всего, Персидского залива», – отметил Самодуров.

tatar-inform.ru