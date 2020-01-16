Татарстан выкупил и передал татарской школе искусств историческое здание в Семее

В Семее татарская школа искусств празднует новоселье. Коллектив школы теперь обустраивается в бывшем здании банка по улице Мәңгілік ел. К слову, здание это историческое – когда-то в нем располагалась первая в Казахстане общественная библиотека имени Н. В. Гоголя, передает корреспондент Arnapress.kz.

«У нас сегодня замечательное событие. Сегодня нам передадут ключи от старинного здания, представляющего собой архитектурное значение, которое находится под охраной государства. Это здание приобрела Республика Татарстан и передала его нам в безвозмездное пользование», – рассказал директор татарской школы искусств Габдулхак Ахунжанов.

По его словам, так как это здание теперь принадлежит другому государству, то могут возникнуть некоторые сложности с бюджетом.

«Здесь, с одной стороны, свои сложности. Раз это объект другого государства, бюджет уже не имеет право по законодательству, но отцы области обещали, что помогут нам с этим, но мы и сами готовы, что должны зарабатывать деньги, должны окупаться», – поделился Габдулхак Ахунжанов.

Он отметил, что теперь площадь, которую займет татарская школа, будет почти в пять раз больше, чем это было в старом здании. Здесь, помимо учебных кабинетов, планируется открыть и музей, так как за 28 лет существования школы накоплено очень много медалей и дипломов. Также тут появится мультимедийный кабинет, чтобы работать с Новосибирской и Казанской консерваториями. Подвальные помещения школа собирается использовать для ремонта музыкальных инструментов.

Габдулхак Ахунжанов рассказал, что мечтает на месте гаража, который находится на территории школы, построить концертный зал и общежитие для одаренных детей.

«Аким области говорил, что школа будет областной и специальной для одаренных детей, но там нужно на 150 человек общежитие, чтобы можно было со всей области собрать талантливых ребятишек. Я эту мысль не оставляю и я об этом давно мечтал. Есть возможность разобрать гараж и поставить нормальный фундамент. И в четыре уровня один вниз и три наверх, чтобы здесь был зал для выступления и общежитие для одаренных детей. Если будут средства, есть место, где что-то построить хотя бы на 30 человек», – сообщил директор.

По словам Габдулхака Ахунжанова, официальное открытие школы планируется приурочить к какому-нибудь празднику, например Сабантую или ежегодному международному фестивалю. Так что основное празднование новоселья еще впереди.

Айнаш ТУКТУШЕВА

arnapress.kz