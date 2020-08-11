Татарстан является мировым центром актуальной татарской культуры. Об этом заявила министр культуры республики Ирада Аюпова на заседании Президиума Кабинета Министров Татарстана по вопросам развития культуры.

— Стратегия развития культуры должна способствовать комплексному развитию отрасли, которое предполагает, с одной стороны, сохранение культурных традиций, материального и нематериального культурного наследия, с другой – необходимость внедрения новых креативных практик и инновационных решений, являющихся неотъемлемым условием успешного социально-экономического развития региона, — сказал премьер-министр республики Алексей Песошин, открывая заседание.

По его мнению, важно реализовать комплексный подход для решения основных вопросов и задач в части развития культуры Татарстана.

В основу Стратегии положены пять принципов: компетенция (создание и развитие профессий в сфере культуры), креативность (создание среды, стимулирующей к творчеству), коммуникация (взаимодействие с сообществами, целевыми аудиториями), капитализация (развитие ресурсной базы), кооперация (принцип объединения ресурсов).

Так, Алексей Песошин поручил Министерству культуры Татарстана доработать документ Стратегии развития культуры Республики Татарстан на 2020 – 2025 годы – с учетом всех обсуждений.

kazanfirst.ru