Татарстанец Ринас Ахмадеев выиграл «Московский полумарафон»

Татарстанский бегун Ринас Ахмадеев стал победителем «Московского полумарафона», который прошел в столице России в воскресенье, 2 августа. 31-летний уроженец Бавлов преодолел дистанцию в 21,1 км за 1 час 4 минуты 24 секунды.

Личный рекорд спортсмена на этой дистанции составляет 1 час 2 минуты и 59 секунд, поэтому победитель марафона был критичен к себе, несмотря на победу.

«Выходя нынче на старт этим утром я определенно понимал, что быстрого бега ждать не придется, потому что последние три недели прошли без каких-либо системных тренировок. Посредственный результат в данном случае лишь подтверждение тому, что иногда проигрывают не секундомеру, а людям», — заявил Ахмадеев.

Второе место в забеге у мужчин занял Искандер Ядгаров (1 час 4 минуты 37 секунд), третье — Николай Чавкин (1:04.40).

Стоит отметить, что из-за пандемии коронавируса в этом году «Московский полумарафон» было перенесен с мая на август, а само соревнование стало частью проекта «ЗаБег.РФ», который также прошел накануне и в Казани.

tatar-inform.ru