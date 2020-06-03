Татарстанцам предложили придумать название для татарского драмтеатра в Набережных Челнах

В Набережных Челнах объявили конкурс на лучшее название татарского драматического театра. Победитель получит абонемент на посещение спектаклей театра на два лица в течение театрального сезона. Об этом сообщается в Instagram Kultura Chelny.

По условиям конкурса, один участник может предложить не более пяти вариантов. Наименование должно отражать историю и особенности театра. Допускаются предложения о включении в название театра имен известных людей города, Татарстана и татарского народа.

Заявки принимаются до 15 июня. После этой даты конкурсная комиссия выберет победителя.