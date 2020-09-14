Татарстанцы переизбрали Рустама Минниханова на новый президентский срок

Рустам Минниханов переизбран жителями Татарстана на новый президентский срок. Об этом в Едином информационном центре сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«За Минниханова проголосовали 1 млн 930 тыс. 416 избирателей, что составляет 83,28%», — отметил Кондратьев.

Альмир Михеев («Справедливая Россия») получил 4,9% голосов, Альфред Валиев («Коммунисты России») — 4,6%, Олег Коробченко («Партия роста») — 3,6%, Владимир Сурчилов (ЛДПР) — 2,8%.

Напомним, голосование в Татарстане проходило с 11 по 13 сентября. Одновременно в республике были организованы четыре избирательные кампании: выборы Президента РТ и депутатов местных органов власти, а также довыборы в Госдуму РФ и Госсовет РТ.

tatar-inform.ru