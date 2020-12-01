Татарстанцы принимают участие в Первом международном форуме «Народы России»

В Москве начал работу I международный форум «Народы России», организованный Федеральным агентством по делам национальностей. В форуме принимает участие и делегация из Татарстана.

Мероприятие проходит в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики» с 30 ноября по 2 декабря.

Татарстан на форуме представляют заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, начальник управления по реализации национальной политики департамента президента РТ по вопросам внутренней политики Данил Мустафин, заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана, директор Дома Дружбы народов РТ Ирек Шарипов.

Основная задача Форума — обсуждение и поиск решений актуальных задач государственной национальной политики, повышение эффективности и профессиональных компетенций государственных гражданских служащих, муниципальных служащих и представителей общественных организаций в области межнациональных отношений, формирование деловых коммуникаций между участниками Форума.

Форум станет одним из ключевых ежегодных мероприятий в области национальной политики в России, а в рамках международной составляющей призван популяризировать опыт российского государства в обеспечении устойчивости межнациональной и межрелигиозной сфер.

В этом году в рамках Форума состоится Всероссийский семинар-совещание с представителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации по актуальным вопросам реализации государственной национальной политики. Также гостей ожидает программа, включающая пленарное заседание, экспертные встречи, тематические секции и круглые столы.

https://mincult.tatarstan.ru/index.htm/news/1878391.htm