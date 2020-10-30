Татары Алтая провели турнир по интеллектуальным играм

Алтайская краевая общественная организация «Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна) совместно с АНО «Центр интеллектуального развития» провели турнир по интеллектуальным играм.

Соревнования прошли среди студентов и молодежи г. Барнаула. Тематика турнира была посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Команды в течении дня боролись за звание лучшей. В упорной борьбе победила команда Neotoma. Все участники были награждены призами.

Мероприятие прошло при поддержке гранта администрации города Барнаула.

Алтайская краевая общественная организация

«Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна)