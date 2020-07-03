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Татары Екатеринбурга запустили языковой челлендж

Татары Екатеринбурга запустили языковой челлендж

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 03.07.2020 0

Татарская общественная организация «Уральские горы» запустит в Екатеринбурге образовательно-интерактивный челлендж «Оялма&Сөйлә» («Не стесняйся и говори»). Челлендж продлится с 6 по 15 июля, в нем смогут принять все желающие, владеющие татарским языком, но стесняющиеся на нем говорить.

Участникам челленджа будут каждый день отправлять по одному вопросу, на который нужно развернуто ответить в видеозаписи на татарском языке.

Закрепленные за каждым участником кураторы будут проверять ответы каждый день и выставлять оценки в таблице. После окончания челленджа будут определены два победителя, которым вручат денежный приз.

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