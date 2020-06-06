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«Татары Финляндии: история, интеграция, сохранение идентичности»

«Татары Финляндии: история, интеграция, сохранение идентичности»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, История, Соотечественники, 06.06.2020 0 8

Тиражом 2 тысячи экземпляров вышла в свет книга имама исламской общины Финляндии Рамиля хазрата Беляева «Татары Финляндии: история, интеграция, сохранение идентичности», где говорится о теориях возникновения татар, взглядах татар Финляндии на национальность и религию, связях с финским государством и отношениях с финским народом. Об этом сообщает газета «Туган як» Нижегородской области.

«Книга была написана в формате наблюдений и анализа. Кто такие татары Финляндии и откуда происходят их исторические корни? Здесь представлены теории возникновения татарского народа, история Золотой Орды, Казанского и Касимовского ханств. Я остановился и на истории татар, переведенных из Касимовского ханства в Нижегородскую область», – пояснил он.

Данная книга издана на средства гранта, предоставленного Правительством Татарстана.

 

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