Татары Финляндии провели конференцию к 150-летию Абдулвахапа Хайретдинова

24 октября татарское общество Финляндии провело онлайн-конференцию, посвященную жизни и наследию имама Абдулвахапа Хайретдинова (1870-1937). Мероприятие было приурочено 150-летию со дня рождения выдающегося татарского религиозного деятеля Нижегородской области, чьи наставления и проповеди сыграли огромную роль в становлении и сохранении татарской общины Финляндии в начале ХХ века.

В конференции принимал участие председатель общины мусульман Финляндии Гольтен Бадретдин, который приветствовал участников. Модератором конференции выступил имам татарской общины Финляндии Рамиль Беляев.

Один из видных представителей современной татарской общины Финляндии Акиф Али в своем выступлении подробно рассказал о родословной Абдулвахапа Хайретдинова и о той ее ветви, представители которой обосновались в Финляндии.

Значительная часть татар, перебравшихся на рубеже XIX-XX вв. в Финляндию происходила из села Актук Нижегородской области. Название села идет от имени его основателя – Актука, одним из прямых наследников которого и являлся имам Абдулвахап Хайретдинов. Часть его родных братьев и сестер основалась в Финляндии, начальное религиозное образование получив в медресе Абдулвахапа Хайретдинова.

Религиозный деятель долгие годы посещал в Финляндии своих соплеменников, активно общался c ними, занимался духовным воспитанием. В тяжелые для татар Поволжья и Приуралья годы он с помощью татар из Финляндии собирал благотворительную помощь для соотечественников.

Жизнь религиозного деятеля оборвалась в 1937 году – он был схвачен и казнен адептами преступного коммунистического режима по сфабрикованному обвинению.

Участники конференции подчеркнули, что Абдулвахап Хайретдинов является гордостью всего татарского народа.

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