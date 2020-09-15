Татары и башкиры Узбекистана выражают соболезнование в связи со смертью Хамдуны Тимергалиевой

Все мы смертны, и когда нибудь все уйдем в другой мир, но когда уходят такие как Хамдуна Саидгалиевна, общество как будто лишается очень нужной части благодаря которой мы и есть татарский народ.

Она возможно не была такой звездной как Ильхам Шакиров, Альфия Авзалова, потому что она была просто очень трудолюбивой, не амбициозной, и искренно любящей народ и ее песни всегда были доступны для всех и в исполнении часто очень независимые, может поэтому она не стала такой звездной как некоторые.

Ее вклад не так был сильно заметен, но он был огромен , чтобы татары, разбросанные по всей империи не чувствовали себя обделенными от родных народных татарских и башкирских песен и мы еще долго будем помнить ее свободное и своеобразное напористое исполнение и были бы признательны ВКТ и Минкультуры, если до родных, близких, коллектива будут доведены и наши соболезнования и о том, что в Узбекистане ее знают, помнят и уважают.

От имени татар и башкир в Узбекистане

Председатель совета старейшин курултая башкир

Председатель совета старейшин татар

Член совета земляков Нуроний

Рим Гиниятуллин

