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Татары и башкиры Узбекистана выражают соболезнование в связи со смертью Хамдуны Тимергалиевой

Татары и башкиры Узбекистана выражают соболезнование в связи со смертью Хамдуны Тимергалиевой

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 15.09.2020 0 21

Все мы смертны, и когда нибудь  все уйдем в другой мир, но когда уходят такие как Хамдуна Саидгалиевна, общество как будто лишается очень нужной части благодаря которой  мы и есть татарский народ.

Она возможно не была такой звездной как Ильхам Шакиров, Альфия Авзалова, потому что она была просто очень трудолюбивой, не амбициозной, и искренно любящей народ и ее песни всегда были  доступны  для всех и в исполнении  часто очень независимые, может поэтому она не стала  такой звездной как некоторые.

Ее вклад не так был сильно заметен, но он был огромен , чтобы татары, разбросанные по всей империи не чувствовали себя обделенными от родных народных татарских и башкирских  песен и мы еще долго будем помнить ее свободное и своеобразное напористое исполнение и были бы признательны ВКТ и Минкультуры,  если до родных, близких, коллектива  будут доведены и наши соболезнования и о том, что  в Узбекистане ее знают, помнят и уважают.

От имени татар и башкир в Узбекистане
                             Председатель совета старейшин курултая  башкир
                             Председатель совета старейшин татар
                             Член совета земляков Нуроний
                                    Рим Гиниятуллин
 

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