Татары Казахстана приняли активное участие в акции «Татарча диктант»

26 сентября 2020 года по всему миру в пятый раз прошёл Татарча диктант, который в условиях пандемии впервые был организован также в формате онлайн. В акции приняли участие 30 стран, 60 регионов, все районы Республики Татарстан и более 100 000 участников.

Всемирная акция направлена на повышение интереса к грамотному правописанию, владению литературным татарским языком, самопроверку орфографических и грамматических ошибок. Каждый желающий мог попробовать свои силы в написании диктанта на татарском языке. Организаторами мероприятия выступили: Всемирный форум татарской молодежи, Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Институт филологии и межкультурной коммуникации, Телерадиокомпания «Новый Век».

В Республике Татарстан участники писали диктант по отрывку из произведения Ибрагима Гази «Сыерчыклар», жители других регионов — по отрывку из произведения Наби Даули «Яшәү белән үлем арасында», а участники стран зарубежья написали диктант по отрывку из рассказа Афзала Шамова «Өзелгән кыллар».

Координатором проекта в Казахстане стал Казахстанский конгресс татар и башкир, на местном уровне – руководители татаро-башкирских этнокультурных объединений.

Всего в период карантина было организовано 3 формата проведения акции – участники писали диктант дома, слушая дикторов на каналах «ТНВ» и «ТНВ-Планета» или же наблюдая прямой эфир на сайте «Татар-информ». Также в некоторых регионах Казахстана диктант был проведен через приложение для видеоконференций Zoom. Ну, а кто-то по старинке организовал акцию со своими преподавателями в Домах дружбы при поддержке Ассамблеи народа Казахстана и на площадках татаро-башкирских центров с соблюдением всех карантинных мер и ограниченным количеством участников.

Несмотря на пандемию, в этом году территориальный охват участия татар и башкир в Татарском диктанте увеличился. Так, приняло участие 12 регионов из 17 – Нур-Султан, Алматы, Актобе, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Мартукский район (Актюбинская область), Павлодар, Петропавловск, Семей, Степногорск, с.Башкуль (Восточно-Казахстанская область), Талдыкорган, Уральск и Шымкент. Всего приняло участие 276 человек.

Следует отметить, что города Кызылорда, Степногорск, Талдыкорган и село Башкуль впервые в этом году приняли участие в Татарча диктант.

Ввиду ограничительных карантинных мер, многие регионы не смогли организовать диктант в офлайн-формате более чем 20-30 человек. В этой связи, наибольшую активность проявили в городах Нур-Султан, Актобе, Кокшетау, Степногорск, Костанай, Петропавловск и Уральск, собрав около 30 участников.

Костанай, Петропавловск и Уральск провели акцию сразу в двух форматах – в виде «живой» встречи и онлайн-конференции в приложении Zoom.

В Петропавловске диктант писали под диктовку заслуженного учителя татарского языка Фаузии Файзуллиной. Самой старшей участнице акции Гульджихан Даутовой — 80 лет, она ежегодно принимает участие в диктанте. С вступительной речью выступил председатель ТБОЦ «Дуслык» Наиль Абраев, призывая молодежь не забывать свои истоки и родную речь, поддерживать и популизировать традиции, обычаи и язык наших предков. Также дата диктанта в этом году совпала с юбилеем старейшины центра Мниры Куспановой, которая так же приняла участие в акции.

В Уральске в акции приняли участие учащиеся воскресной школы, представители молодежного крыла и председатель центра Флюра Миликеева, организатором выступила руководитель молодежного крыла Лилия Кужаева. Самому маленькому участнику Татарча диктант исполнилось 8 лет.

«Такие акции только укрепляют нашу любовь к родному языку! Я рад, что с каждым годом интерес со стороны детей и молодежи к родному языку растет», — поделился своим мнением руководитель ОО «Костанайский татаро-башкирский этнокультурный центр «Дуслык» Ринад Бектемиров.

В столице диктант начался с прослушивания татарского народного кюя «Әллүки», о котором шла речь в тексте диктанта «Өзелгән кыллар». Текст зачитала руководитель ОО «Татарский образовательный культурный центр «Дуслык» Яннат Низамутдинова.

Также в акции приняли участие ученики воскресной татаро-башкирской школы

г.Нур-Султан «Туган тел» в возрасте от 6 до 14 лет и два педагога посредством онлайн-платформы Zoom. Текст диктанта зачитывала основатель и педагог татаро-башкирской воскресной школы Зухра Саяпова.

Не остались в стороне и алматинские татары, акция «Татарча Яз» прошла в Татаро-башкирском общественно-культурном центре.

По сложившейся традиции текст диктанта читал профессор, доктор педагогических наук, поэт, заместитель главы Казахстанского конгресса татар и башкир Гриф Хайруллин.

Семей в этом году организовал две площадки проведения Татарского диктанта: в Татарской школе искусств и в малом зале Городского дома Дружбы Восточно-Казахстанским общественным центром. Перед диктантом было вступительное слово Габдулхака Ахунжанова, директора Татарской школы искусств и президента ОЮЛ «Ассоциация «Прииртышский союз татар и башкир «Хак» и небольшой концерт учеников школы.

«В один день, в одно время татары со всего мира пишут диктант. В этом году многие участвовали в онлайн — режиме. Члены центра в количестве 15 человек писали под диктовку учителя татарского языка Рауфы Нуруллиной. Особо радует то, что количество желающих изучать язык увеличивается», — отметила руководитель ОО «Восточно-Казахстанский областной татарский общественный центр г.Семей» Камилия Исмаилова.

В Кокшетау диктант проходил в двух залах Дома дружбы и согласия с соблюдением всех карантинных мер. Возраст участников с 9 до 82 лет! Текст читали учитель татарской школы Гаухар Аминова для взрослых и Рафаил Сулькарнаев для детей. Кокшетауцы открыли Татарча диктант исполнением первого куплета песни «Туган тел», завершили акцию куплетом известной казахской песней Сайлаубая Тайлубаева «Казагым мен татарым».

«Павлодар каждый год принимает участие в акции. Мы рады быть частью этого масштабного и очень важного для татар проекта!», — подчеркнула преподаватель центра Роза Серажетдинова, читавшая текст диктанта.

«Сегодня активисты нашего татарского культурного центра «Туган Тель» впервые присоединились к всемирной акции «Татарча диктант». Всего в написании диктанта приняло участие 9 человек. Надеемся на то, что эта цифра будет ежегодно увеличиваться. Хочется особо отметить желание поучаствовать в акции одной из активисток нашего центра, Каусарии Яушевой. Ее пригласили на важное мероприятие, но она пришла на диктант, сказав, что «Татарча диктант» важнее всех мероприятий», — сказала руководитель ОО «Алматинский областной татарский культурный центр «Туган тель» Руфина Усанова.

«Для татар Кызылорды в этом году диктант тоже был проведен впервые. Самому младшему участнику – 13 лет, самой старшей – 81 год. К радости организаторов акции «Татарча диктант» участники успешно справились с заданием», — поделилась председатель ОО «Кызылординский областной татарский общественно-культурный центр» Галия Гизатуллина.

Активисты татаро-башкирского этнокультурного объединения города Шымкент писали «Татарча диктант» дома посредством просмотра трансляции на канале «ТНВ». В регионе уже второй год подряд просматривается преемственность поколений – бабушка Гульшат Сибгатуллина писала диктант со своими внучками Гузаль, Региной и Ренатой Сибгатуллиными. В семье, где они воспитываются, уделяется большое внимание воспитанию в татарских народных традициях.

«Данная акция интересна тем, что помогает людям, живущим в ближнем зарубежье, вспомнить правописание родного языка, татарский алфавит. Мотивирует нашу молодежь к его изучению, стимулирует нас к общению на родном языке. От имени участников выражаем огромную благодарность организаторам данной акции», — заявила преподаватель татарского языка Санья Насибуллина.

Во всех городах написание диктанта завершилось традиционным чаепитием с выпечкой татарской национальной кухни и исполнением татарских песен.

Результаты диктанта будут размещены в течение 30 дней на сайте diktant.tatar.

Марьям ГАЛЯМОВА,

Медиацентр Казахстанского конгресса татар и башкир