Татары Москвы идут в ногу со стратегией!

Еще два года назад президент РТ в своем послании обозначил необходимость написания стратегии действия на ближайшие годы. Тогда это поручение всколыхнуло весь татарский мир. В ответ на это поручение Штаб татар одним из первых отреагировал и предпринял серьезные шаги, именно в штабе подошли к этому вопросу наиболее профессионально. Были проведены одиннадцать круглых столов по данному вопросу с приглашением известных историков, ученых, филологов, профессоров, академиков,ведущих политологов, московских и региональных общественных деятелей. Разработанную стратегию на почти тридцати страницах Штаб татар передал руководству ВКТ. Параллельно с ВКТ Штаб татар вел обширную работу по сбору информации по всей стране . Руководитель Штаба татар Ямалеев Рустэм Фаизович ездил по России, встречаясь с татарами, живущими в самых разных уголках нашей страны, были посещены десятки городов и сел, собраны мнения татарских общин центрального региона, Поволжья, Урала, Сибири. Вся эта информация была обработана, скорректирована с приглашенными для этой цели выдающимися учеными, и так же отправлена руководству ВКТ. Важно отметить, что Штаб татар проектировал свою собственную стратегию применительно к Москве и московским татарам, т.к. сам штаб является преемником тех уважаемых аксакалов и татарских общественных деятелей, которые возрождали татарское движение в послевоенной Москве и в новом Российском государстве. Штаб татар всегда с большой ответственностью относится к своим действиям, понимая, что является определенным брендом и маяком для татар столицы.

Первая сентябрьская встреча Штаба татар была посвящена документу, принятому на проведенном ВКТ расширенном заседании Национального Совета. Проект «Татары: стратегия действия» был самым ожидаемым результатом большой и долгой работы. На встречу в штаб татар приехали аксакалы, председатели молодежных движений,общественники, руководители автономий, активисты штаба.Дискуссия получилась очень жаркой и активной, обсуждение было долгим и серьезным. Были разные мнения, порой диаметрально противоположные, так же как и многие известные люди татарского мира, участники встречи разделились. Кто-то посчитал проект незаконченным и сырым, недостаточным для принятия,кому-то стратегия очень понравилась как по содержанию, так и по настроению. С одной стороны, звучали такие фразы, как «Мы ждали чего-то другого», «Это не похоже на стратегию» но, с другой стороны, готов ли кто-то четко ответить на вопросы: А чего мы ждали? Каким мы себе представляли эту стратегию? Что она должна была в себе содержать?

Каждая из сторон имела доводы и доказательства своей точки зрения. Одни говорили, что документ не соответствует современным реалиям, обвиняли его в консерватизме и ориентации только на старшее поколение. Другие нашли в тексте стратегии самые важные основы для дальнейших действий. В итоге, после бурной дискуссии, все участники встречи в целом поддержали стратегию. В принятом проекте однозначно есть направление движения, эти 10 страниц станут отличной дорожной картой, по которой можно сверять свои действия. Конечно, штаб благодарит ВКТ и лично Шайхразиева В.Г. за разработку этой стратегии и за детально продуманные формулировки.Текст проекта придает силу духа, вызывает чувство национальной гордости и желание сделать что-то полезное для своей нации хотя бы в рамках своей семьи, чтобы сохранить свою идентичность. Поэтому совершенно точно принятый проект может стать отправной точкой для татарской общественной организации, региональной автономии, отдельной семьи и лично для каждого мыслящего татарина. Каждая часть стратегии может быть подкреплена многочисленными действиями, которые зависят от места и образа жизни, от целей и задач. Важно одно: нам есть, на что опереться, мы получили базовый документ с основными принципами. В дальнейшем штаб татар предполагает, что из стен ВКТ выйдут дополнительные проекты уже по отдельным сферам жизни и деятельности: семейная педагогика и воспитание, дошкольное, среднее и высшее образование, культура и искусство, туризм, бизнес и производство, цифровые технологии и т.д. Очевидно, что каждый сектор требует уточнений и детализации, причем они зависят от географических и культурных особенностей жизни татар, живущих в разных уголках земли. Тем не менее, у всех татар сейчас есть на руках манифест-инструкция, каждый параграф которого может быть расширен и обогащен в зависимости от региона, возможностей и задач. Каждому важно думать, размышлять, делать выводы и действовать, никто не напишет универсальную поминутную инструкцию: результат всего, что делается сейчас руководителями РТ и общественными деятелями, зависит от каждого из нас.

Остается начать претворять принятую стратегию в жизнь! Штаб начал с того, что размножил текст стратегии в количестве 2500 экземпляров для молодежи и тематических клубов, отдельно были сформированы пакеты с татарскими изданиями и копией стратегии для аксакалов. Штаб татар единственная организация в Москве, которая так активно занимается подпиской и изданием татарских изданий. Цель этого первого шага штаба – ознакомить максимальное количество своих активистов с текстом, чтобы получить обратную связь, собрать пожелания и мнения. В ближайшее время планируется провести еще одну серьезную встречу аналитической группы по разработке расширенной стратегии и плана действий уже непосредственно для Штаба татар и московской татарской общины. У штаба уже есть опыт тренингов и мероприятий по привлечению молодежи к изучению татарского языка и культуры, эта работа продолжится и будет совершенствоваться, в Москве очень важно создать для татар свою языковую среду, современное офлайн и онлайн пространство, в котором можно комфортно себя чувствовать любому татарину.Следующий шаг: продолжение подготовки к переписи населения, штаб продолжит поездки по стране и работу с татарами из разных регионов России. В этой работе проект «Татары: стратегия действия» станет долгожданным помощником.

Штаб татар Москвы