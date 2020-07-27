Татары Москвы почтили память татар, похороненных на Ваганьковском кладбище

«Штаб татар Москвы» продолжает акцию, посвященную 100-летию Татарстана, «Помним героев нашей республики». Полмесяца назад его активисты посещали Новодевичье кладбище столицы, где почтили память первого секретаря Татарского обкома КПСС Семена Игнатьева, летчика Ахметхана Султана, писателя Ильи Эренбурга, поэта Назыма Хикмета. Недавно они побывали и на Ваганьковском кладбище, где также посетили могилы известных татар.

Как рассказала «БИЗНЕС Online» активистка Лилия Гадель, им удалось навестить места захоронения татарского поэта Ахмеда Ерикеева, больше известного как автора стихов к песням «Гармонь», «Комсомолка Гульсара», «Песня о Ленине» («Ленин турында») и др. В 1945–1950 годах он был председателем союза писателей ТАССР.

«Наш долг — помнить и почтить память тех, кто внес свой вклад в становление, развитие, процветание Татарстана и татарского народа. Несмотря ни на что, Ерикей и сегодня для нас большой татарский поэт, и мы помним его творчество», — отметила Гадель.

Еще один татарский деятель советский эпохи — Каримулла Исмаев. В течение двух лет в 1928–1930 годах он был председателем Совета народных комиссаров Татарской АССР. Известно высказывание Исмаева: «Я радовался успеху республики, как голодный ребенок — булочке».

«Безусловно, он порадовался бы успехам Татарстана сегодня, увидев, какой мощной и значительной стала его родная республика за эти годы», — говорит активистка.

«Штаб татар Москвы» продолжит акцию, посвященную 100-летию Татарстана. Следующая поездка планируется на Даниловское кладбище столицы.



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