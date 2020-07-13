Татары Москвы посетили могилу первого секретаря Татарстана

«Штаб татар Москвы» в целях почтения памяти бывших руководителей и государственных деятелей Татарстана начал акцию «Помним героев нашей Республики». Акция приурочена к 100-летию Татарстана, которую волонтеры «Штаба татар» начали с посещения Новодевичьего кладбища.

В этом году наша страна отмечает 100-летие образования Татарской Автономной Социалистической Советской Республики (ТАССР). «Штаб татар» уже полтора года готовится к этой дате, проведя более 100 юбилейных мероприятий.

«В связи с этим «Штаб татар» решил провести акцию, посвящённую личностям, внёсших огромный вклад в развитие Татарстана и его народа. За 70-летнюю историю ТАССР сменились 23 руководителя — первых секретарей. Судьба 11 первых секретарей связана с Москвой. Кто-то родился здесь, а кто-то приехал после ТАССР трудиться в столице. Но мы вспоминаем не только руководителей Татарстана, а всех людей, кто работал, трудился во благо Республики и татарского народа», — отметила волонтёр Лилия Гадель.

В рамках акции волонтёры татарского движения Москвы посетили могилы первого секретаря Татарстана в 1957-1960 годах Семена Игнатьева, турецкого поэта Назыма Хикмета, писателя Ильи Эренбурга, летчика-ас Аметхана Султана, внёсших большой вклад в развитие Татарстана и татарского народа.

Семён Денисович Игнатьев известен как государственный деятель, сделавший попытку поднять статус татарского языка и образования.

«Семён Игнатьев внес особенно большой вклад в развитие двух важнейших отраслей экономики республики — нефтехимической и авиационной. Нефтяники Татарии в 1959 году достигли самой большой в стране добычи нефти в сутки. Игнатьеву принадлежала также инициатива создания предприятий нефтехимии на Нижней Каме и Казанского завода органического синтеза. Но особенно запомнился Игнатьев своим огромным, без всякого преувеличения, вкладом в восстановление статуса татарского языкат», — поделилась Лилия Гадель.

В истории татарской культуры 20 века важное место занимают творчество поэта Назыма Хикмета и писателя Ильи Эренбурга, считает московский поэт Нурахмет Якубов.

«Многие стихи Хикмета переведены на татарский язык. Также пьесы были поставлены в театрах Татарстана. Таким образом, Назым Хикмет оставил яркий след в татарской культуре. А Илья Эренбург на всю страну восхвалил патриотизм, храбрость, отважность татарского народа во время войны. «Штаб татар» Москвы чтит их творчество и прикладывает усилия для сохранения и приумножения наследия», — рассказал Якубов.

Также активисты «Штаба татар» посетили могилу советского военного лётчика-ас крымскотатарского происхождения, участника Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза Аметхана Султана.

В рамках акции волонтёры «Штаба татар» планируют посетить остальные московские кладбища, где находятся могилы государственных деятелей, представителей культуры и литературы, внёсших большой вклад в развитие Татарстана.