Татары Москвы присоединяются к поздравлениям со священным праздником мусульман

«Поздравляем всех с великим праздником Кубран-байрам и выражаем огромную благодарность тем, кто откликнулся и оказал посильную помощь в сборе благотворительных средств на праздник. Совместными усилиями было отправлено по 200 литров свежего элитного свежевыжатого сока в детский дом и мечеть Нижнекамска.

Особую благодарность выражаем тем, кто поддержал акцию «Собери ребёнка в школу». Она была проведена в подшефном приюте Агрызского района село Красный Бор и Детском доме Нижнекамска.

На Курбан-байрам Штаб татар Москвы раздаст мясо во многих районах Татарстана, в Казани и Москве, так же запланирован «Корбан ашы».

В 10 библиотеках Татарстана совместно со Всемирным конгрессом татар прошли подписные компании на татарские издания. Мероприятие прошло в Нижнекамске, Набережных Челнах, Агрызе, Мензелинске. Так же планируется провести ее в Чистополе, Елабуге, Магнитогорске, Новосибирске и Челябинске.

Совместно с отделением нижнекамского отделения Всемирного конгресса татар была проведена акция «Второе дыхание книги», в ходе которой прошла подписка на газеты «Мәдәни Җомга», «Ватан» и «Татарлар».

Кроме того, Штаб татар Москвы продолжает акцию, посвященную 100-летию Татарстана «Помним героев нашей республики». Наш долг помнить и почтить память тех, кто внес свой вклад в становление, развитие, процветание Татарстана и татарского народа.

Мира Вам и добра. Будьте здоровы и здоровья вашим близким!» — отмечено в поздравлении.