Татары Москвы просят Сергея Собянина назвать одну из улиц столицы именем Махмута Гареева

«Штаб татар Москвы» обратился к мэру города Сергею Собянину с просьбой назвать одну из улиц российской столицы именем скончавшегося в конце прошлого года генерала армии, доктора военных и исторических наук Махмута Гареева. В письме, подписанном председателем организации Рустэмом Ямалеевым, указывается на огромные заслуги Гареева в защите Отечества.

«Совсем юным офицером он оказался в горниле войны с самым страшным и сильным врагом — немецким фашизмом. Несмотря на молодость, он всегда брал ответственность на себя, принимал быстрые и правильные решения на поле боя и всегда достигал поставленной цели. Эти природные качества командира впоследствии позволили ему вырасти в крупного военачальника, стратега и организатора. Куда бы ни забрасывала его судьба, он с честью выполнял свой воинский долг, прошел долгими дорогами Великой войны по России, Европе, Дальнему Востоку через тяжелые испытания, ранения и потери, с самого начала войны до победного конца», — отмечается в обращении.

После войны Гареев не оставил службу в рядах Вооруженных сил Советского Союза. Был заместителем начальника генерального штаба ВС СССР, главным военным советником в Вооруженных силах Объединенной Арабской Республики и Демократической Республики Афганистан. После развала СССР генерал армии стал генеральным инспектором управления генеральных инспекторов министерства обороны РФ, заместителем председателя общественного совета при минобороны, заместителем председателя общественного совета при председателе военно-промышленной комиссии при правительстве РФ. Он также четверть века возглавлял Академию военных наук.

Как сказано в письме мэру Москвы, много сил Гареев отдал подготовке молодых специалистов, передавая им знания и свой богатый практический опыт. В последние годы роста международной напряженности он активно защищал правду о Великой Отечественной войне от нападок извне, попыток исказить историю и принизить роль и вклад советского народа в Великую Победу. До конца дней проявлял принципиальность, уверенность в своей правоте, высокую компетентность и профессионализм, которые снискали ему искреннее уважение и авторитет у коллег.

Кроме переименования одной из улиц Москвы именем Махмута Гареева, в письме есть просьба об открытии мемориальной доски по месту проживания татарского генерала.

business-gazeta.ru