enrutat
Главная / Татары Москвы просят Сергея Собянина назвать одну из улиц столицы именем Махмута Гареева
Татары Москвы просят Сергея Собянина назвать одну из улиц столицы именем Махмута Гареева

Татары Москвы просят Сергея Собянина назвать одну из улиц столицы именем Махмута Гареева

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 05.07.2020 0 12

«Штаб татар Москвы» обратился к мэру города Сергею Собянину с просьбой назвать одну из улиц российской столицы именем скончавшегося в конце прошлого года генерала армии, доктора военных и исторических наук Махмута Гареева. В письме, подписанном председателем организации Рустэмом Ямалеевым, указывается на огромные заслуги Гареева в защите Отечества.

«Совсем юным офицером он оказался в горниле войны с самым страшным и сильным врагом — немецким фашизмом. Несмотря на молодость, он всегда брал ответственность на себя, принимал быстрые и правильные решения на поле боя и всегда достигал поставленной цели. Эти природные качества командира впоследствии позволили ему вырасти в крупного военачальника, стратега и организатора. Куда бы ни забрасывала его судьба, он с честью выполнял свой воинский долг, прошел долгими дорогами Великой войны по России, Европе, Дальнему Востоку через тяжелые испытания, ранения и потери, с самого начала войны до победного конца», — отмечается в обращении.

После войны Гареев не оставил службу в рядах Вооруженных сил Советского Союза. Был заместителем начальника генерального штаба ВС СССР, главным военным советником в Вооруженных силах Объединенной Арабской Республики и Демократической Республики Афганистан. После развала СССР генерал армии стал генеральным инспектором управления генеральных инспекторов министерства обороны РФ, заместителем председателя общественного совета при минобороны, заместителем председателя общественного совета при председателе военно-промышленной комиссии при правительстве РФ. Он также четверть века возглавлял Академию военных наук.

Как сказано в письме мэру Москвы, много сил Гареев отдал подготовке молодых специалистов, передавая им знания и свой богатый практический опыт. В последние годы роста международной напряженности он активно защищал правду о Великой Отечественной войне от нападок извне, попыток исказить историю и принизить роль и вклад советского народа в Великую Победу. До конца дней проявлял принципиальность, уверенность в своей правоте, высокую компетентность и профессионализм, которые снискали ему искреннее уважение и авторитет у коллег.

Кроме переименования одной из улиц Москвы именем Махмута Гареева, в письме есть просьба об открытии мемориальной доски по месту проживания татарского генерала.

business-gazeta.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.