Татары Москвы стали гостями Каспийского Сабантуя в Дагестане

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан и Дагестанская региональная общественная организация татарской национальной культуры «Туган Тел» пригласили представителей Штаба татар Москвы на замечательное событие.

С 14 по 16 августа в историческом городе Дербенте состоялся фестиваль межрегионального сотрудничества «Каспий – море дружбы», в котором приняли участие руководители субъектов Российской Федерации, национальные автономии и объединения, средства массой информации, крупные национальные общественные организации, журналисты, спортсмены, молодежь.

В рамках мероприятия прошли Каспийский Сабантуй и мастер-классы народно-художественных промыслов, официальные встречи и подписание соглашений, круглые столы с обсуждением вопросов в сфере развития национальных культур, повышения туристической привлекательности, этнобрендирования, возможности обмена этнотуристическим медиаконтентом, привлечения некоммерческого сектора и общественных организаций различных регионов.

Координатор Штаба татар Москвы Гульнара Яруллина и активистка Штаба Резеда Галиева приняли участие во всех мероприятиях и привезли Благодарственные письма в адрес Штаба татар и его руководителя Р.Ф.Ямалеева. Общение с единомышленниками и насыщенная программа двух дней в Дербенте дали большой заряд энергии и мотивацию продолжать активную деятельность, направленную на развитие межрегионального сотрудничества и укрепление дружбы.