«Татары на берегах Невы»: взгляд в прошлое и настоящее

В конференц-зале Всемирного конгресса татар писатель, журналист, историк, краевед из Санкт-Петербурга Рахим Теляшов представил свою книгу «Татары на берегах Невы». В сентябре презентация книги состоялась в Санкт-Петербурге, в Библиотеке национальных литератур.

Работа над книгой длилась 7 лет. Рахим Тяляшов исследовал множество исторических документов, хранящихся в архивах и фондах музеев Санкт-Петербурга, встречался с известными, авторитетными учеными, историками. Использовал он и свои журналистские материалы о жизни современных татар Северо-западного региона России, прибалтийских стран. В результате получился настоящий энциклопедический 700-страничный труд, охватывающий временные рамки от 1703 года — года основания Петербурга — до наших дней. Книга «Татары на берегах Невы» издана при поддержке Постоянного представительства Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и меценатов.

— Татары были среди первых строителей Петербурга. Для строительства нового города, новой столицы страны, они были привезены на берега Невы по указу Петра I. Удивительно, но сохранились имена простых рабочих-татар, строивших Петербург. У Петропавловской крепости возникла первая татарская слобода. В Петербурге была построена величественная соборная мечеть, впервые в России был издан Коран. Здесь в 1905 году начала издаваться первая в России газета на татарском языке «Нур». Ее издателем и первым редактором был великий просветитель, писатель Атаулла Баязитов, — рассказал Рахим Халилович.

Для справки

Рахим Теляшов родился 22 июня 1939 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский университет, получил специальность филолога-журналиста. Почти 10 лет проработал в Постоянном представительстве Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Был инициатором установки мемориальной доски Льву Гумилеву. Именно он предложил организовать в Казани выставки «Сокровища хана Кубрата» и «Сокровища Золотой Орды» из собрания Государственного Эрмитажа и принял непосредственное участие в их организации. Автор книг «Золотая Орда: полемические заметки», «От индейцев и гуннов до Золотой Орды», «Татарская община Санкт-Петербурга. К 300-летию города», «Татары в Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда», «Татары и русские» и других трудов.

Ольга ИВАНЫЧЕВА

kazved.ru