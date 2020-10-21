В эти минуты в конференц-зале Всемирного конгресса татар при поддержке Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области идет презентация новой книги Рахима Теляшова «Татары на берегах Невы».
Р.Х. Теляшов автор трудов «Золотая Орда: полемические заметки», «От индейцев и гуннов до Золотой Орды», «Татарская община Санкт-Петербурга. К 300-летию города», «Татары в Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда», «Татары и русские».
В мероприятии принимают участие автор книги Рахим Теляшов, идейный вдохновитель издания книги, ветеран татарского общественного движения Санкт-Петербурга Шамиль Алюшев, журналисты, представители СМИ и краеведы.
При строительстве Петербурга, особым указом Петра Первого татары были привезены на берега Невы.. По замыслу царя вместе с русскими поволжские народы должны были стать первыми строителями новой столицы Российской империи. При этом особо подчеркивалось, что представители татарской нации отличаются честностью, трудолюбием, ведут трезвый образ жизни. После окончания строительства Петербурга многие татары навсегда осели в городе. Рахим Теляшов, рассказал, как на протяжении веков татары активно участвовали в становлении и развитии северной столицы.
Первая татарская слобода возникла на Петербургской стороне около Петропавловской крепости. Вместе с Татарским рынком и лавками она изображена на карте Петербурга 1717 года. Большая и Малая Татарские улицы в 1770-х годах были переименованы в Николаевские, а Татарский переулок рядом с мечетью есть и сейчас.
Первая татарская газета в России под названием «Нур» начала издаваться именно в Петербурге с сентября 1905 года великим просветителем, писателем, журналистом Атауллой Баязитовым. Ахун Санкт-Петербурга, переводчик восточных языков Министерства иностранных дел, надворный советник, более 20 лет состоявший на государственной службе, учёный, автор монографий по проблемам философии ислама Баязитов явился основателем первой в России татарской газеты на родном языке, её первым издателем и редактором.
В дни подготовки к совместному празднованию трёхсотлетия Санкт-Петербурга и тысячелетия Казани в 2003 году в Санкт-Петербурге на Петроградской стороне была установлена мемориальная доска, посвящённая основателю газеты «Нур» Атаулле Баязитову.
Рахим Теляшов в своей книге рассказывает и о современным периоде развития петербургского татарского общественного движения, который начался практический во второй половине 80-х годов с началом «перестройки» в стране, с широкими демократическими преобразованиями в общественно-политической и социально-экономической жизни российского общества, что немедленно сказалось на оживлении и активизации общественной деятельности петербургских татар. В городе друг за другом стали возникать национальные общественные организации, ежегодно начали проводить массовые национально-культурные проекты.
В книге излагается деятельность татарских национально-культурных, ветеранских, религиозных, женских, спортивных и других объединений. Книга рассказывает о видных представителях татарского народа, внесших заметный вклад в экономику, науку, культуру Северной столицы. В книге содержится перечень наиболее крупных достойных внимания и памяти мероприятий.
Книга «Татары на берегах Невы» содержит много новой и полезной информации, ярко рассказывает об истории петербургских татар, об их активном участии в судьбе страны, об их громадном вкладе в оборону города-героя Ленинграда от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Труд Рахима Теляшова носит энциклопедический, научно-популярный, историко-лингвистический, информационно-познавательный характер, предназначены для широкого круга читателей.
Эта монография готовилась автором на протяжении более 7 лет, основываясь на достоверных официальных источниках и воспоминаниях современников. Книга объемом около 700 страниц, бесспорно, станет большим вкладом в раскрытие неизвестных страниц в истории татар региона.
Книга Татары на берегах Невы» издана на средства татарских меценатов региона: Шамиля Алюшева, Кияма Курмакаева, Рината Магдиева, Рустема Серазетдинова, Альберта Суфиярова, Камиля Хайруллина.