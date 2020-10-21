В эти минуты в конференц-зале Всемирного конгресса татар при поддержке Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области идет презентация новой книги Рахима Теляшова «Татары на берегах Невы».

Р.Х. Теляшов автор трудов «Золотая Орда: полемические заметки», «От индейцев и гуннов до Золотой Орды», «Татарская община Санкт-Петербурга. К 300-летию города», «Татары в Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда», «Татары и русские».

Первая татарская слобода возникла на Петербургской стороне около Петропавловской крепости. Вместе с Татарским рынком и лавками она изображена на карте Петербурга 1717 года. Большая и Малая Татарские улицы в 1770-х годах были переименованы в Николаевские, а Татарский переулок рядом с мечетью есть и сейчас.

Первая татарская газета в России под названием «Нур» начала издаваться именно в Петербурге с сентября 1905 года великим просветителем, писателем, журналистом Атауллой Баязитовым. Ахун Санкт-Петербурга, переводчик восточных языков Министерства иностранных дел, надворный советник, более 20 лет состоявший на государственной службе, учёный, автор монографий по проблемам философии ислама Баязитов явился основателем первой в России татарской газеты на родном языке, её первым издателем и редактором.

В дни подготовки к совместному празднованию трёхсотлетия Санкт-Петербурга и тысячелетия Казани в 2003 году в Санкт-Петербурге на Петроградской стороне была установлена мемориальная доска, посвящённая основателю газеты «Нур» Атаулле Баязитову.

В книге излагается деятельность татарских национально-культурных, ветеранских, религиозных, женских, спортивных и других объединений. Книга рассказывает о видных представителях татарского народа, внесших заметный вклад в экономику, науку, культуру Северной столицы. В книге содержится перечень наиболее крупных достойных внимания и памяти мероприятий.

Книга «Татары на берегах Невы» содержит много новой и полезной информации, ярко рассказывает об истории петербургских татар, об их активном участии в судьбе страны, об их громадном вкладе в оборону города-героя Ленинграда от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Труд Рахима Теляшова носит энциклопедический, научно-популярный, историко-лингвистический, информационно-познавательный характер, предназначены для широкого круга читателей.

Эта монография готовилась автором на протяжении более 7 лет, основываясь на достоверных официальных источниках и воспоминаниях современников. Книга объемом около 700 страниц, бесспорно, станет большим вкладом в раскрытие неизвестных страниц в истории татар региона.