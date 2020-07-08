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Татары Оренбурга о смерти Фарита Гибатдинова: «Ушел наш близкий друг»

Татары Оренбурга о смерти Фарита Гибатдинова: «Ушел наш близкий друг»

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 08.07.2020 0 8

Председатель национально-культурной автономии татар Чувашии, член президиума «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Фарит Гибатдинов ушел из жизни в возрасте 60 лет.

Вчера утром эта страшная весть потрясла всех нас. Ушел наш близкий друг – самый светлый, самый добрый, самый талантливый, самый душевный, самый жизнерадостный Человек. Его светлая память останется в наших сердцах вечно, как яркое Солнце.

Региональная общественная организация «Оренбургская татарская национально-культурная автономия» выражает глубокое соболезнование родным, близким и друзьям.

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