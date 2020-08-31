Татары Пензы провели праздник дружбы, единения, любви и семейного благополучия

29 августа в селе Синорово Лунинского района был проведен праздник дружбы, единения, любви и семейного благополучия, приуроченный ко Дню села.

Синорово располагается в нескольких километрах от районного центра. Это единственное татарское село в Лунинском районе. В населённом пункте проживают около 300 человек. Каждый из жителей старается, чтобы в доме был всегда уют и порядок, а во дворе и возле дома – чистота. Синоровцы – народ трудолюбивый, во всех их делах и помыслах чувствуется безграничная любовь к родной земле.

К празднику жители Синорово подготовились: женщины приготовили национальные татарские блюда, которыми потом угощались все гости байрама. На мероприятии работали несколько тематических фотозон, рядом с которыми могли сфотографироваться все желающие.

Праздник начался: дети в национальных костюмах на татарском языке начали созывать гостей, ведущие праздника — Анастасия Апкаева и Юсеф Курмашев открыли мероприятие. Поздравить синоровцев приехали и представители Татарской национально-культурной автономии Пензенской области — помощник Председателя Гузяль Сафарова и член исполкома Шамиль Шабанов. Они в приветственной речи пожелали жителям села здоровья, долгой и счастливой жизни и поблагодарили за сохрание языка, традиций и культуры своего народа.

За организацию и проведение мероприятия Гузяль Сафарова выразила признательность Председателю общества татарской культуры, специалисту администрации Болотниковского сельсовета Зульфие Бараевой и всем организаторам, после чего вручила благодарности и подарки.

Глава районной администрации Алексей Атясов всегда поздравляет синоровцев с праздниками, и этот день не стал исключением. Много добрых слов сказала и глава администрации Болотниковского сельсовета. Были отмечены дети, которые принимают активное участие в жизни села и школы.

Мероприятие собрало односельчан и гостей села в одном семейном кругу, с песнями и танцами синоровцы отметили праздник дружбы, единения и любви!

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