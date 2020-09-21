enrutat
Главная / Татары Пензы приняли участие в фестивале «Суворовская каша»
Татары Пензы приняли участие в фестивале «Суворовская каша»

Татары Пензы приняли участие в фестивале «Суворовская каша»

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 21.09.2020 0 4

Актив автономии татар Пензенской области принял участие в военно-патриотическом фестивале «Суворовская каша». Мероприятие проходило в старом родовом имении Суворовых, в селе Суворово Лунинского района.

Гости и участники фестиваля смогли попробовать более 30 видов разных каш, которые приготовили национально-культурные автономии Пензенской области, а также принять участие в конкурсах и мастер-классах, приобрести памятные сувениры, сфотографироваться на фоне тематических фотозон.

Татарская автономия традиционно представила национальную сувенирную продукцию и блюда татарской кухни. Многие гости были в восторге от приготовленной активом автономии рисовой каши с изюмом и курагой и, конечно, вкусных татарских треугольников-эчпочмаков. Фестиваль несмотря на отсутствие солнца на небе смог зажечь «внутреннее солнце» гостей.

 

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.