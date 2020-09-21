Татары Пензы приняли участие в фестивале «Суворовская каша»

Актив автономии татар Пензенской области принял участие в военно-патриотическом фестивале «Суворовская каша». Мероприятие проходило в старом родовом имении Суворовых, в селе Суворово Лунинского района.

Гости и участники фестиваля смогли попробовать более 30 видов разных каш, которые приготовили национально-культурные автономии Пензенской области, а также принять участие в конкурсах и мастер-классах, приобрести памятные сувениры, сфотографироваться на фоне тематических фотозон.

Татарская автономия традиционно представила национальную сувенирную продукцию и блюда татарской кухни. Многие гости были в восторге от приготовленной активом автономии рисовой каши с изюмом и курагой и, конечно, вкусных татарских треугольников-эчпочмаков. Фестиваль несмотря на отсутствие солнца на небе смог зажечь «внутреннее солнце» гостей.