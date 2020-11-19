Татары Петербурга хотят установить памятник «Муса Бигеев и Габдулла Тукай»

В Петербурге, Постоянный представитель Республики Татарстан в Петербурге Ренат Валиуллин встретился с известными петербургскими татарскими творческими деятелями, со скульптором Ахнафом Зиякаевым и краеведом Альмирой Тагирджановой. Ахнаф Габделгаряевиич Зиякаев – автор ряда монументальных произведений, установленных в разных городах России. В Петербурге хорошо известны такие работы мастера, как мемориальные доски Льву Гумилеву на фасаде дома № 2 по Коломенской улице, Габдулле Тукаю на доме № 5 по Казанской улице, скульптурная композиция «Конка» на 6-ой линии Васильевского острова, памятники татарским поэтам Габдулле Тукаю на углу Кронверкского проспекта и Зверинской улицы, Мусе Джалилю на пересечении Среднего проспекта и Гаванской улицы. Альмира Наимовна Тагирджанова – известный историк-краевед, член «Союза краеведов», является автором многих монографий и путеводителей «Мусульмане в жизни и культуре Петербурга. XVIII – XIX вв.», «Мечети Петербурга: проекты, воплощение, история мусульманской общины», «Санкт-Петербург с восточным колоритом: прогулки по городу», в том числе автор биографии богослова «Книга о Мусе – эфенди, его времени и современниках» и других изданий в области исторического краеведения.

Муса Бигеев был одним из лидеров прогрессивного движения среди мусульман в Петербурге, богослов и просветитель, был очень популярной личностью в татарской среде личностью. Он учился в известных медресе Российской империи и за рубежом, в том числе в знаменитом университете Аль-Азхар в Каире. Бигеев жил и работал в Петербурге, в 1906 году был сотрудником газеты «Ульфат» (Согласие). Он много писал и публиковал статьи в татарских газетах за пределами Петербурга, издавал отдельные брошюры. Позже Бигеев стал совладельцем издательства и типографии «Аманат», а в июне 1919 года Временным правительством по рекомендации Исполнительного комитета мусульманского совета был утверждён ахуном 1-го мусульманского прихода Петрограда и до своего ареста в октябре 1923 года и последующей высылки, он оставался муллой в Соборной мечети. В Петербурге Муса Бигеев встретился с Габдуллой Тукаем.

В 1996 году достоянием общественности стало письмо Мусы Бигеева редактору газеты «Вакыт» («Время») Фатиху Карими от 7 марта 1914 года, в котором он подробно и обстоятельно написал о днях, проведенных с Тукаем. Альмирой Тагирджановой подготовлены архивные материалы и историческая справка о встрече Бигеева и Тукая в Петербурге в связи с выполнением Ахнафом Зиякаевым проектом парной скульптурной композиции «Муса Бигеев и Тукай». На встрече Ахнаф Зиякаев рассказал о своих новых работах и показал уже созданную первую модель парной композиции в бронзе «Муса Бигеев и Тукай», как кабинетная скульптура. Создание произведения «Муса и Тукай» поражает неожиданной находкой. Автор отобразил беседу поэта и богослова. Они сели на скамейку, положили книги, без которых не мыслят жизни, и обсуждают будущее их сотрудничество. Скульптором было предложено новый творческий проект по созданию городской скульптурной парной композиции «Муса Бигеев и Тукай». Будущая городская скульптура, несомненно украсит сквер, парк, набережную в любом городе знают и высоко ценят Бигеева и Тукая. По итогам встречи стороны договорились о создании инициативной группы по увековечиванию памяти известного ученного-богослова Мусы Бигеева и великого татарского поэта Г.Тукая, инициировании создания памятника «Муса Бигеев и Тукай» в городе Санкт-Петербурге или в Казани, который будет иметь историческое значение для татар и других жителей города.

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