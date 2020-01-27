Татары поселка Смышляевка Самарской области объединяются

Раньше в татарских деревнях часто проводились народные гуляния. Люди общались между собой, начинали дружить семьями, тем самым укреплялось единство, сплочённость, рос дух татарского народа.

Подобных мероприятий не хватает в современном мире. Жители пгт Смышляевка решили исправить ситуацию. На этих выходных соплеменники собрались на главной площади микрорайона, что бы поближе познакомиться друг с другом.

Биеп, җырлап, уйнап, келеп күңел ачырга җыелышканнар!

На площади организовался мини зимний Сабантуй, пришли и взрослые и дети, порядка 50 человек! Большинство из них выходцы из татарских деревень Самарской области. Все были просто счастливы такой возможности- как будто, все очень давно ждали такого мероприятия, но раньше не удавалось встретиться.

Зимние татарские гуляния организовала Татарская национально- культурная автономия татар г.Самара, при поддержке ее председателя Ленара Сабирова, членов автономии и одновременно жителей Смышляевки Искандера Арсланова, Рустама Шигабутдинова и Рафаиля Сафиуллина. Они не понаслышке знают сколько много татар проживает в поселке.

Я пообщалась с одним из организаторов мероприятия Искандером:

-Скажи, как возникла такая идея?

-Первоначально создалась общая группа в Viber «Татары- башкиры Смышляевки», в группу добавлялись друзья, родственники, друзья друзей, проживающих в поселке. Мы общались, переписывались, но многие друг друга лично не знали, не были знакомы. Пришла такая мысль в группе, что нужно организовать встречу и всем познакомиться.

— Переживали соберете народ или нет?

— Если честно, то да, переживали. Мы ведь и плов и угощения готовили. Мы рассчитывали на 30 человек, но, думаю, людей было больше, по крайней мере, плов мы быстро осилили. Люди приходили с термосами и своими угощениями.

— Ваше мероприятие можно назвать праздником? Или Вы дали ему какое- то название?

— Да, праздником можно назвать! Основной целью встречи мы обозначили знакомство татар поселка. Ведь все мы живем в одном микрорайоне, встречаемся на улицах, в магазинах, а друг друга и не знаем, порой даже не догадываемся, что мы соплеменники, а очень жаль!

— Решение организовать встречу было спонтанным? Или вы тщательно всё продумывали, подготавливали сценарий, выбирали дату?

— Можно сказать, что встреча получилась спонтанной. Сценарий у нас был достаточно простой: плов, соревнования, игры. Народ подхватил, было очень весело. Члены татарского ансамбля “Ялкынлы Яшьлек” Али абый и Марьям апа были ответственны за песни и танцы, играла настоящая гармонь. Соревнования организовала и провела моя знакомая Рамиля Харисова, она очень активный человек. Спасибо им большое!

— Не замерзли на улице?

— Нееет. Все были одеты по погоде, все танцевали, играли в подвижные игры, угощались горячим чаем из термосов. Играли в интересную татарскую игру на знакомство- “Бездән сезгә кем кирәк?”.

— Что ты испытывал сегодня от происходящего?

— Я испытывал, безусловно, чуство радости и гордости. Был такой дух единения, все общались на татарском языке, были и взрослые и дети, была атмосфера праздника. Было ощущение, что мы в родной деревне на Сабантуе.

— А местные жители, не татары, как- то реагировали на происходящее?

— Нет, какого- то особого внимания не было. Я встретил лишь знакомого одноклассника, он спросил:”Это у вас встреча родственников?”, я посмеялся и ответил, что да, родственников и друзей. Он сказал, что в Смышляевке еще больше татар, наверно, половина еще не пришла.

— Планируется ли еще подобное?

-Да, поступило предложение провести встречу еще в конце зимы, так сказать, организовать проводы, и летом еще собраться. Всем очень понравилось, все были воодушевлены.

— А можно татарам с других районов нашего города присоединиться к празднику?

— Одной из мыслей при организации встречи была такой, чтобы татары других микрорайонов увидели и тоже захотели такую встречу, что бы люди объединились. Конечно, мы не против, если к нам на следующую встречу захотят и просоединятся татары и с других районов города, так будет только лучше!

Хотел бы еще сказать, что данное мероприятие несло не только развлекательный характер. Объединение людей одной народности это, в первую очередь, поддержка своего языка. Язык это корень любой нации, когда люди встречаются и общаются на татарском языке- становится очень отрадно, күңелле булып китә!

Гульфия Каримова

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