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Татары, проживающие в Афганистане, получили необходимые лекарства

Татары, проживающие в Афганистане, получили необходимые лекарства

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Благотворительность, Главные новости, Соотечественники, 08.11.2020 0 18

7го ноября Благотворительный патриотический фонд мусульман передал 45 коробок необходимых медикаментов для нужд татар Афганистана. В каждой коробке насчитывается по 100 упаковок лекарств. Это и противовирусные препараты, и лекарства от желудочных болезней. Об этом сообщил генеральный директор фонда Рустам Хабибуллин.

В лагере беженцев под Кабулом находятся более 3 млн.беженцев из разных провинций Афганистана, все они разных национальностей:  узбеки, казахи, хазары, татары и др. Из-за боевых действий люди были вынуждены покинуть свои дома. Беженцы получают помощь: афганским узбекам помогает Узбекистан, казахов поддерживает Казахстан, Китай оказывает помощь хазарам. Помощь и поддержку получили и татары. До этого они были вынуждены обходиться тем, чем поделятся другие.

4500 упаковок лекарств были переданы нуждающимся на безвозмездной основе. В лагере беженцев под Кабулом только за последний месяц от болезней погибли 57 человек татарской национальности, из них 32 ребенка.

Местный мулла прочитал молитву и искренне поблагодарил Россию и Татарстан за оказанную помощь.

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