Татары России и Афганистана стали ближе

Афганистан часто называют страной разделенных народов. И для этого есть все основания. Так, большая часть пуштунов — титульной нации страны — проживает в Пакистане. Подобная картина с таджиками, узбеками, туркменами, киргизами, белуджами, чараймаками, кызылбашами, афшарами, теймури, припамирскими народами, которые имеют большое количество соплеменников по обе стороны границы.

Заметное место среди народов Афганистана занимают татары, которых по разным источникам насчитывается здесь от 600 тыс. до 1 млн. человек. Они проживают в 15 провинциях, наиболее «татарской» считается Саманган. Одни ученые доказывают, что татары пришли в Афганистан с туменами Чингисхана, другие утверждают, что их основная масса перебралась сюда из Крыма.

Так или иначе татары здесь прочно укоренились, занимаются земледелием, скотоводством, торговлей, мелкотоварным производством. Они создали политические партии, представлены в Парламенте, входят в провинциальные советы, создали Совет татар Афганистана, советы улемов, Совет татарских студентов, ассоциации женщин и молодежи. Их делегации неоднократно принимали участие во Всемирном конгрессе татар, лидеры диаспоры хотели бы активнее развивать международную деятельность, поддерживать конструктивные связи со своими соплеменниками в других странах, прежде всего, в России.

Именно поэтому на днях в Российском центре науки и культуры в Кабуле был организован прямой телемост с Казанью. В его работе принял участие заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета (Милли Шура) Всемирного конгресса татар В.Г.Шайхразиев, представитель МИД России в Татарстане Р.Р.Вахитов, генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман Р.Р.Хабибуллин, председатель Совета региональной общественной организации «Единство Афганистана» М.Ш.Асефи.

С афганской стороны интерес был очень высок, в мероприятии приняли участие более 30 человек, включая депутата Волуси Джирги (Нижней палаты Парламента) М.А.Мохаммади, президента Совета татар Афганистана М.М.Атаулхака, атташе по культуре Посольства Афганистана в России Ш.С.Акифи, советника Посольства Ш.М.Шахаба, председателей провинциальных советов, президента Ассоциации афганских выпускников вузов стран СНГ С.Мирвайса, имамов мечетей, лидеров общественных организаций, журналистов.

В ходе дискуссии были обсуждены многие важные вопросы — взаимодействие в рамках Всемирного конгресса татар, возрождение татарского языка и культуры в Афганистане, строительство школ, подготовка специалистов, обмен научными, духовными, ветеранскими, журналистскими, бизнес делегациями, межпарламентское и межрегиональное взаимодействие, образовательный, медицинский, познавательный туризм и многое другое. Взаимопонимание облегчает то, что татары России и Афганистана являются единоверцами, те и другие проповедуют единый ханафитский толк суннизма.

Интерес к сотрудничеству двух сторон был столь велик, что отведенного регламентом времени не хватило. По предложению В.А.Шайхразиева принято решение на период пандемии подобные телемосты проводить между соплеменниками регулярно, а далее наладить взаимный обмен делегациями на постоянной основе. Главную организующую роль в этой перспективной и очень важной для двух стран деятельности призвано сыграть представительство Россотрудничества в Афганистане.

В ходе мероприятия участники телемоста торжественно открыли в музее РЦНК экспозицию яркого представителя татарского народа – Ф.А.Табеева, кавалера пяти орденов Ленина и других высоких наград, который в течение семи огненных лет – с 1979 по 1986 гг. — работал в Афганистане в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Советского Союза. Без сомнения, эти годы были очень трудными и напряженными. Благодаря организующей роли Фикрята Ахмеджановича в тот период Демократической Республике Афганистан нашей страной была оказана колоссальная экономическая, гуманитарная, культурная, образовательная, военная помощь.

За всю свою историю такой фундаментальной поддержки Афганистан не получал ни от одной коалиции, ни от одного государства мира. К сожалению, последующим политическим лидерам не хватило воли и прозорливости продолжить эту линию. Если бы это произошло, сейчас Россия имела бы в своем подбрюшье нейтральную, независимую, дружественную страну с устойчивой экономикой без войны, терроризма и наркотиков.

afg.rs.gov.ru