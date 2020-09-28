Татары Санкт-Петербурга и Ленинградской области приняли участие в акции Татарча диктант

26 сентября в 11:00 на телеканалах ТНВ-Татарстан и ТНВ-Планета прошла всемирная образовательная акция по проверке грамотности на татарском языке «Татарча диктант».

В Санкт-Петербурге «Татарча диктант» писали на двух площадках: в Образовательно-культурном центре института имени Каюма Насыйри при Постоянном представительстве Республики Татарстан и Библиотеке национальных литератур.

Акция направлена на повышение интереса к грамотному правописанию, владению литературным татарским языком, самопроверку орфографических и грамматических ошибок, популяризации профессии филологов и преподавателей татарского языка.

Участвовать в Акции может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения и интересов. В этом году акция проходит в пятый раз. Текст диктанта определяется филологами татарского языка Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ.

Благодаря трансляции акции на телеканале ТНВ, в этом году большое количество участников писали диктант дома. Результаты проверки своих работ участники узнают в течение 30 дней.