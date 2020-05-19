Татары Санкт-Петербурга почтили память выдающегося татарского мыслителя Атауллы Баязитова

Сегодня, в День печати Республики Татарстан, Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области возложило цветы к бюсту выдающегося татарского мыслителя, религиозного и общественного деятеля Атауллы Баязитова.

Просветитель, писатель, журналист и переводчик восточных языков Атаулла Баязитов учредил первую в Петербурге газету на татарском языке — «Нур» («Свет»), был ее издателем и редактором.

Коллектив Постоянного представительства Республики Татарстан поздравляет работников печати, СМИ, журналистов с профессиональным праздником!

«Желаем Вам продолжать дарить людям больше позитивных новостей, держать в курсе событий, дарить новые произведения. Желаем всего самого доброго. Прежде всего крепкого здоровья, благополучия и реализации творческих замыслов!» — говорится в поздравлении.

tatspb.tatarstan.ru