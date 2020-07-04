«Татары сквозь время»: Астраханское ханство и татары

На youtube-портале «Татары Мира» продолжается цикл исторических передач «Татары сквозь время», которые знакомят зрителей с историей татар. В пятнадцатом выпуске ведущий Ренат Хабибуллин продолжит рассказывать о наследии Улуса Джучи.

Данный впуск посвящен Астраханскому ханству — татарскому государству, которое возникло в результате распада Золотой Орды. Это государственное образование играло большую роль на политическом пространстве постордынских земель и оставило немалый след в истории.

Зрители услышат о начале истории Астраханского ханства, ханской власти и внешней политике. Также ведущий расскажет, как Иван Грозный ходил на Астрахань, а также другие исторические факты.

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