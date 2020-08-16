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«Татары сквозь время»: Крымское ханство

«Татары сквозь время»: Крымское ханство

в Новости, Слайдер, Главные новости, 16.08.2020 0 10

Цикл передач «Татары сквозь время» продолжает знакомить вас с историей татар. На youtube-канале «Татары Мира» вышел девятнадцатый выпуск исторических передач, который посвящен рассказу о Крымском ханстве. Ведущий Ренат Хабибуллин расскажет о начале истории ханства, его кланах и населении.

Крымское ханство — осколок Золотой Орды в начале 16 века вышел на первый план и стал одним из самых активных политических игроков в татарских землях. Рассказчик также поведает любителям истории о развитии экономики ханства, а также о третьей силе на постордынском пространстве и политике Гиреев на татарских землях.

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