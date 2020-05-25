«Татары сквозь время»: Религия средневекового государства Золотая Орда

В девятом выпуске передач на историческую тематику «Татары сквозь время» продолжат рассказывать факты о великом средневековом государстве — Золотая Орда. Любители истории могут посмотреть все серии цикла на Youtube-канале «Татары Мира». В этом выпуске ведущий Ренат Хабибуллин поговорит о религиях ордынцев и какое отношение к ним было у правящей династии чингизидов.

Ренат поговорит о исламе, православие и язычестве в Орде, борьбе за престолонаследие под флагами религии, а также победе хана Беркеи сторонников Ислама. Также рассказчик расскажет о Хане Узбеке и принятие ислама, как государственной религии. Также во время разговора он коснется темы православия и веротерпимости в Орде. Закончит свою передачу Хабибуллин обсуждением о чингизизме — идеологии объединения в Золотой Орде.

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