Татары Тюмени проведут фестиваль «Тугәрәк уен» онлайн

12 декабря 2020г. татары Тюмени проведут IX Областной татарский фольклорный фестиваль «Тугәрәк уен» онлайн. Фестиваль поможет популяризировать татарскую культуру и приобщит детей к национальным ценностям. Участники будут петь, читать лиро-эпические произведения, танцевать, играть на инструментах и инсценировать сказки.

Все выступления участников основаны на подлинных материалах: музейных коллекциях, легендах и преданиях. «Обязательное условие фестиваля – воспроизведение образцов фольклора в их подлинном виде, с сохранением этнографических, диалектных и стилевых особенностей местной традиции», – рассказали организаторы.

Первый отбор участники прошли в начале года в рамках Дней татарской культуры в Тюменской области. Сейчас они готовят ролики с выступлениями. Победители фестиваля представят Тюменскую область на всероссийском уровне.

Подробнее на Tatarlar.info: http://tatarlar.info/2020/11/20/tatary-tyumeni-provedut-festival-tug%d3%99r%d3%99k-uen-onlajn/