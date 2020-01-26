Татары Урала запустили обновленный портал: новая команда, удобный адрес и амбициозные планы

Начиная как локальная площадка для освещения событий татар Екатеринбурга и Свердловской области, сегодня сайт транслирует новости и авторские материалы о татарах Урала, России и зарубежья.

Первый домен tatary-urala.ru зарегистрирован 27 мая 2010 года. В этом году мы будем отмечать 10-летний юбилей. Начиная как локальная сайт для освещения событий в жизни татар Екатеринбурга и Свердловской области, проект постоянно развивался и сегодня стал площадкой с новостями и авторскими материалами о татарах Урала, России и зарубежья. Это независимый ресурс для освещения и популяризации ценностей татарского, тюркского и мусульманского мира. Мы планируем сделать его интересным для всех, независимо от национальности и вероисповедания.

В конце 2019 года мы опубликовали краткую историю сайта и обещали изменения. Сегодня мы готовы рассказать о них. В первую очередь о новой команде. Это совладелец и инвестор проекта Ринат Аскаров — предприниматель, меценат, председатель организации «Татары Урала». Совладелец и главный редактор портала Ильдар Хабибуллин — общественник, предприниматель, соучредитель и экс-председатель организации «ЯШЕН». Редактор-корреспондент Эльвина Курбанова — организации «Уральские горы» (Землячество татар).

О внешнем виде. За несколько месяцев мы переработали главную страницу, удалили часть нечитабельных блоков и рекламу, сделали более удобное расположение и выравнивание новостных статей. А самое главное, у сайта новый адрес ural.tatar (при этом старый будет всегда доступен). В комплексе с лаконичным логотипом его легче запомнить, напечатать в адресной строке и посоветовать друзьям.

Еще у нас появился телегам-канал @uraltatar. Подпишитесь для получения оперативной информации на смартфон. Если у вас нет мессенджера Telegram, рекомендуем скачать его: Apple store или Google play. И это только начало, впереди запуск соцсетей и еще много интересного.

Наш проект некоммерческий. Мы открыты к сотрудничеству с рекламодателями и готовы обсудить разные форматы взаимодействия в соответствии с ценностями ресурса.

Также у нас открыты вакансии для авторов, редакторов, корректоров, менеджеров соцсетей, фотографов, видеооператоров и собственных корреспондентов в Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях и Пермском крае. Мы готовы предложить работу как на общественных началах (для наших единомышленников, студентов, стажеров), так и на возмездной основе (для состоявшихся профессионалов отрасли). Почта: glavred@ural.tatar.

Приглашаем к сотрудничеству общественные организации, частные лица и других ньюсмейкеров. Отправляйте нам анонсы мероприятий, пресс- и пост-релизы, авторские статьи с фотографиями и видео. Почта: news@ural.tatar, WhatsApp: +7 (906) 814-77-28, Telegram: @ElvinaTatUral (только для текстовых и аудио-сообщений в рабочее время).

ural.tatar