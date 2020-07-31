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Татары Узбекистана поздравляют с Курбан-байрамом

Татары Узбекистана поздравляют с Курбан-байрамом

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 31.07.2020 0 23

Председатель Совета старейшин Татарского культурного центра, и Башкирского Культурного центра в Узбекистане Рим Гиниятуллин направил поздравления с Курбан-байрамом

 

Дорогие Соотечественники, Земляки и Единоверцы!

Здравствуйте! Ассалямумагаляйкум!

Позвольте из не чужого Узбекистана, поздравить всех, с Курбан байрамом. Пожелать    всем     в    доме    мира,     в    стране благополучия, а в душе спокойствия и в делах земных терпения и успеха.

Татарский народ уже второе тысячелетие часть мировой уммы мусульман, и за прошлые не простые века для нации накоплен огромный опыт жить в мире и согласии со всем миром.

Во все времена Ислам был источником питающим душу и реальной силой объединяющим нас, чтобы мы не растворились в христианском мире и не исчезли как татарский народ.

Курбан байрам, вместе с Ураза и Сабантуем, дороги нам не только как праздники, но еще и как символы принадлежности нас и к татарскому народу и огромному Исламскому миру.

 Рим А.Гиниятуллин

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