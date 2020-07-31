Татары Узбекистана поздравляют с Курбан-байрамом

Председатель Совета старейшин Татарского культурного центра, и Башкирского Культурного центра в Узбекистане Рим Гиниятуллин направил поздравления с Курбан-байрамом

Дорогие Соотечественники, Земляки и Единоверцы!

Здравствуйте! Ассалямумагаляйкум!

Позвольте из не чужого Узбекистана, поздравить всех, с Курбан байрамом. Пожелать всем в доме мира, в стране благополучия, а в душе спокойствия и в делах земных терпения и успеха.

Татарский народ уже второе тысячелетие часть мировой уммы мусульман, и за прошлые не простые века для нации накоплен огромный опыт жить в мире и согласии со всем миром.

Во все времена Ислам был источником питающим душу и реальной силой объединяющим нас, чтобы мы не растворились в христианском мире и не исчезли как татарский народ.

Курбан байрам, вместе с Ураза и Сабантуем, дороги нам не только как праздники, но еще и как символы принадлежности нас и к татарскому народу и огромному Исламскому миру.

Рим А.Гиниятуллин