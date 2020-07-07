Татары в Узбекистане скорбят со всеми по поводу смерти Фарита Гибатдинова

Татары в Узбекистане с болью услышали о большой потере татар в Чувашии, об уходе в другой мир добрейшего человека, искреннего патриота татарской нации, настоящего Татарина, Фарита Гибатдинова.

Как море собирается из ручейков, так и нация состоит из каждого из нас не потерявшего себя.

Фарит был не просто ручейком, а одним из хранителей этих ручейков и именно благодаря таким как Он, татарский народ за пять веков не потерялся и не растерялся и уход его огромная потеря для всей татарской нации.

Он не говорил а делал и его жизнь была школой, как уважительно и бережно относится ко всему из чего и из кого складывается и состоит народ.

Мы татары в Узбекистане, очень хотим, чтобы донесли до его родных, земляков , членов культурной в автономии Чувашии, и в Всемирном Конгрессе татар , что его как Брата Фарита у нас знали, уважали и считали дай бог всем татарским диаспорам и общинам иметь такого председателя.

Мы просим у Всевышнего простить ему все земные погрешения, успокоить душу и дать ему место в раю.

Мы просим у Всевышнего здоровья и терпения родным и близким и достойно принять потерю такого прекрасного Человека как Фарит Гибатдинов.

Скорбим вместе со всеми. Уважением и добрыми пожеланиями всем от имени татар и башкир живущих в Узбекистане.

Председатель Совета старейшин Татарского культурного центра,

и Башкирского Культурного центра в Узбекистане

Рим А. Гиниятуллин