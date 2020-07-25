Татары: верность традициям, уверенность в будущем

История человечества знает немало примеров расцвета и падения великих государств, высочайших достижений и исчезновения целых народов. Сегодня, в условиях всеобщей глобализации, стирания территориальных границ и миграционных потоков, повсеместной унификации и цифровизации, опасения за сохранение идентичности народа становятся всё более актуальными. Ежегодно безвозвратно исчезают десятки языков. Эта проблема беспокоит не только творческую интеллигенцию, но и простых людей.

Татары – народ с богатой многовековой историей, о чём свидетельствуют серьёзные труды татарстанских, российских и зарубежных исследователей. Татары всегда были частью западного мира на Востоке и Востока – на Западе. Являясь представителями культуры евразийского типа, они находились в зоне активных контактов крупнейших языковых семей и мировых религий. Будучи западным ареалом тюрко-мусульманского мира, они стали значимым элементом в цепочке культурных импульсов. Причём крылатая фраза «между Западом и Востоком» – не столько о географии, сколько об уникальной способности быть органичной частью каждой из двух цивилизаций и связующим звеном в их диалоге. Эта особенность достаточно точно отражена в поговорке «Татарину толмач не нужен».

В то же время татары в течение столетий не растворились среди других народов, сохранили свою культуру и самобытность.

Высокую способность к адаптации и взаимодействию продемонстрировала татарская культура в период, когда значительная территория Северной Евразии вошла в состав Российского государства. Сегодня очевидно, что очень многие обычаи и культурные практики в России, как и традиции государственности, имеют евразийские корни.

Поэтому задача создания стратегии сохранения и развития татарского народа как уникального социокультурного явления, неотъемлемой части мировой цивилизации представляется весьма непростой.

Причём это большая ответственность как перед предками, которые оставили нам богатое наследие и память о великих событиях и достижениях, так и перед нашими потомками. Ведь каждый из нас убеждён, что татары не должны стать статистической единицей в графе «национальность», численность которой будет с каждым годом сокращаться.

В 1992 году был впервые опубликован проект Концепции развития татарской культуры, подготовленный группой энтузиастов. По тем временам это была попытка сформулировать неотложные задачи, поскольку в долгом пути к победе социализма мы растеряли значительную часть того наследия, которое и составляет облик народа, его сущность и духовное содержание.

Не вдаваясь в подробности проекта, можно сказать, что за прошедшие десятилетия многое было сделано: приняты меры по развитию гуманитарной науки, изобразительного, музыкального искусства, национального кинематографа, театра, литературы, книгоиздания, СМИ, народного творчества. Изучение духовного и материального наследия послужило новым импульсом для осмысления роли татар в истории и современности.

В 2012 году на съезде Всемирного конгресса татар была принята Концепция сохранения этнической идентичности татарского народа, которая стала неким резюме того, что сделано, и планом на будущее. Этот план нашёл воплощение в государственной программе, которая уже требует поправок в духе времени.

К чему этот экскурс? При разработке стратегии было много встреч с соплеменниками в России и мире. Татары – народ деятельный: как говорится, «Бер яхшы эш мең яхшы сүздән артык» («Одно доброе дело дороже тысячи добрых слов»). По итогам обсуждений высказано много актуальных и жизнеспособных предложений, достойных поддержки. Они были обобщены и легли в основу новой, расширенной государственной программы. Но самым главным итогом, на мой взгляд, стало подтверждение того, что татары едины в своём желании сохранить себя как народ.

Но насколько это желание движет нашими поступками? По этому поводу хотел бы поделиться некоторыми соображениями.

В последнее время как-то принято искать «врага» больше вовне – глобализация, Интернет, массовая культура, правовые ограничения и др. С этим и не поспоришь – вызовов много. А как же решается сохранение национального в себе? Ведь это и может стать ежедневным внутренним подвигом. Совершать его или нет – каждый для себя решает сам.

При этом мы знаем, что немало тех, кто уже готов исполнить реквием по народам России. Есть и те, кто считает национальное чем-то искусственным, тем, что можно слепить силой политической воли. Но что бы почувствовали наши бабушки и дедушки, если бы им сказали, что всё, чем они дорожили, – родной язык, религия, неповторимый национальный моң – декорация, которую легко заменить?

Когда мы говорим о единстве татарского народа, мы не говорим о единообразии. Мы дорожим тем, что есть астраханские, касимовские, сибирские, казанские татары, мишари, кряшены, тептяри… Мы дорожим самобытностью каждого члена нашей большой семьи татар, как среди братьев: каждый – уникальная личность, но вместе – одно целое, одна семья.

Разработку проекта стратегии некоторые восприняли как панацею от всех проблем, как намерение выдать универсальный рецепт со всеми подробностями, который подойдёт каждому. Но есть татары в Татарстане, татары, проживающие во многих регионах России, а ещё есть татары зарубежья, которые тоже стараются сохранить культуру, язык, традиции. И для них это ещё сложнее. Понятно, что условия и возможности везде разные.

Исторически сложилось так, что ответственность за единение татар лежит на современном Татарстане. И для каждого из нас, где бы мы ни жили, важно чувствовать его заботу. Поэтому и поддерживается деятельность Всемирного конгресса татар, создаются программы по сохранению языков, культуры, идентичности, учреждаются гранты – это гибкий подход для решения задач сегодняшнего дня. Такую работу мы обязательно будем продолжать.

Когда мы говорим об особом пути татарского народа и Татарстана, отдельные горячие головы пытаются преподнести это как политику отделения. Для некоторых Татарстан становится картой, которую хотят разыграть, чтобы добавить себе политических баллов, создать несуществующий островок раздора в центре страны. Даже в России, где татары являются вторым по численности народом, люди не совсем ясно представляют нашу историю и культуру. Порой надо объяснять, что в сложные перестроечные годы Татарстан стремился к расширению прав и полномочий, соответствующих его социально-экономическому потенциалу и вкладу в развитие страны, и не более того. Наоборот, сохранив межнациональное и межконфессиональное согласие внутри себя, наша республика внесла значительный вклад в укрепление российской государственности. Татары – это народ, который во все времена работает на созидание, на интеграцию общества. Вот почему так важно рассказывать о нашей культуре, патриотизме и особенностях мировоззрения, высокой значимости для татар их родного языка. В нём заложен тот смысловой код, который позволяет глубже понять особенности нашего мировосприятия и моральных ценностей.

К примеру, что такое «свобода»? Разве она описывается границами? Да, есть ставший для нас ядром, цитаделью культуры Татарстан, но есть Российская Федерация – наша историческая Родина, земля наших предков. Есть и другие территории, где татары обрели вторую родину.

Для татар «свобода» – понятие многогранное: ирек, азатлык, хөррият – это всё про свободу. Свободу самореализации, свободу самовыражения, свободу быть творцом своей истории, своей судьбы. И, да, есть свобода политическая. Но разве мы сейчас ею не обладаем? Мы не младенцы, которым необходимы опека и попечительство. Мы не ждём, что нам принесут на блюде рецепты счастья. Мы можем сами взять на себя ответственность и за сохранение языка, и за сохранение традиций, и за передачу будущим поколениям того, чем мы дорожим как народ. При любых исторических перипетиях мы твёрдо стояли на ногах. Так будет и впредь.

Но каким мы видим свой дальнейший путь? Мы видим его в просвещении. Татар всегда отличали установка на получение знаний, высокая грамотность и научное осмысление жизни. Интеллигенция способствовала повышению образованности, распространению культуры и прогрессу. Мы иногда недооцениваем тот огромный научный потенциал, которым обладаем, и те новые возможности, которые открываются перед нами сегодня. Необходимо развивать перспективные области и направления наукознания, использовать огромный потенциал образовательных ресурсов. Высокие знания, компетенции и навыки – основа конкурентоспособности в современном мире.

Мы видим наше будущее в передаче традиций детям. В одном из хадисов говорится: «Ни один отец не может подарить своему ребёнку ничего более ценного, чем хорошее воспитание». Уверен, что это та моральная установка, которая значима для любого человека вне зависимости от религии и национальности. Мы в ответе за судьбу своих детей. Наш долг – воспитать их достойными сынами и дочерьми своего народа и своего Отечества.

Для татар всегда было свойственно большое уважение к Учителю. Невозможно не выразить благодарность воспитателям и учителям, на которых держатся сегодня татарский язык и культура. Мы поддерживаем и будем поддерживать педагогов и помогать им творить, потому что без творческого начала и вдохновения реализация их важной миссии невозможна. Мы будем инициировать и поддерживать идеи по созданию творческих проектов детьми и для детей. Потому что сохранение родного слова и родной мелодии – это не указание, не должностная или учебная обязанность, а любовь к своему народу, уважение к своим предкам и моральный долг.

Мы видим своё будущее в сохранении родного языка, культуры, традиционных духовных и нравственных ориентиров, религии. И неважно, хорошо ли ты говоришь на родном языке, практикуешь ли религиозные обряды. Быть татарином – это чувствовать связь со своим народом. И если ты захочешь изучить язык, на котором говорили твои деды и прадеды, мы всегда поможем и поддержим. Мы будем делать всё для его сохранения, и, может, когда-нибудь ты тоже захочешь принять в этом участие.

Относительно недавно вышла в свет работа Зиннура Мансурова «Татарский кодекс по Тукаю», основанная на творчестве гения татарской литературы. В нём верно подмечено: учиться – значит служить своему народу. Просвещение требует постоянного самосовершенствования, развития и упорного труда. Не полагаясь на мнение со стороны, а руководствуясь богатыми знаниями и накопленным опытом, мы можем сами на их основе выстраивать своё надёжное будущее.

Мы видим своё будущее в уважительном отношении к нашему прошлому. Наша история – не собрание архивных документов и календарных дат, а достойный путь со взлётами и падениями, который пройден с достоинством и заслуживает сохранения в памяти народа. Наша история – это выдающиеся личности, которые вносили и будут вносить вклад в мировую и отечественную науку, образование, культуру, искусство и другие общественно важные сферы.

Мы видим своё будущее в развитии творческого начала нашего народа. Льющийся из души татарский моң, традиционные мотивы в различных видах искусства – вне моды и времени. Культура народа живёт и развивается, меняется вместе с ним. Это его отражение.

Мы видим своё будущее в сохранении и обогащении культурного наследия нашего народа. Татары – неотъемлемая часть многонациональной России и многонационального мира. Несмотря на уникальность и яркую индивидуальность народов, моральные основы и человеческие ценности едины: любовь к Родине, любовь к близким, взаимопомощь, доброта, честность, искренность, уважение к другим и к себе. И эти идеи естественным образом впитываются через родную и близкую тебе культуру, через национальные образы и примеры, обогащают мировое наследие.

Мы видим своё будущее в энтузиастах – наших общественных организациях и отдельных активных сыновьях и дочерях татарского народа. Любая, даже небольшая помощь – вклад в решение больших задач.

Мы видим своё будущее. Мы – исторически значимое целое, потому что самобытны, идём по своей орбите, но в едином многонациональном созвездии.

Кем мы себя точно не видим, так это «сувенирным народом». Надо помнить, что нация не исчезает в одночасье, но, исчезнув, уже не восстановится никогда.

Нам повезло родиться, жить и быть полезными своему народу на родной земле, овеянной духом великих свершений наших предков. Сегодня Татарстан – территория, устремлённая в будущее, где комфортно жить и трудиться, предмет нашей гордости и уверенности в завтрашнем дне. И где бы ни проживали татары, мы всегда это чувствуем, чувствуем единение и силу наших предков, силу нашего народа.

Мы хотим и дальше писать свою историю, творить своё будущее. И пусть оно будет ярким и успешным для многих и многих поколений.

Рустам МИННИХАНОВ,

Президент Республики Татарстан

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