Татары Югры приглашают на фестиваль «Звёзды Арантура»

Татары Югры проведут Фестиваль «Звёзды Арантура». Мероприятие будет организовано за счет средств гранта, который выиграла в конкурсе проектов НКА татар Советского района ХМАО-Югры.

Местом встречи литераторов, музыкантов и художников станет база отдыха «Арантур» МАУ ФОК «Олимп». В течение двух дней пройдет пять мастер-классов для начинающих поэтов, прозаиков, художников и актеров. Кроме того, всех желающих научат, как делать куклу. Будут и выставки самобытных творческих работ, а так же покажут видеоролик, посвященный 90-летию образования Югры.

Для участия в фестивале можно будет подать заявку через сайт районной Межпоселенческой библиотеки.

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