Тауфик Каримов: «У татар есть будущее и оно зависит только от нас самих»

Безусловно, все мы внимательно ознакомились с концептуальной статьей Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, с его четким посылом всему татарскому миру по самым актуальным вопросам, волнующим сегодня каждого из нас, независимо от страны проживания.

Ведь где бы мы ни жили, взоры миллионов татар всегда устремлены на свою историческую Родину и столицу татарского мира — Казань, Татарстан и его Президента, который для нас является лидером татарской нации.

Да, мы гордимся успехами Татарстана, но в то же время понимаем, как все это непросто дается. Тем более в нынешнем мире, полном новых угроз и вызовов, которые, как теперь все понимают, человечество может преодолеть только вместе и сообща.

Вполне обоснованная обеспокоенность и тревоги возникают у нас и за дальнейшую судьбу нашего народа.

И в этой связи, мне бы хотелось обратить внимание на несколько очень важных тезисов, прозвучавших в этом открытом и откровенном обращении Рустама Нургалиевича.

Да, исторически так сложилось, что мы сегодня разбросаны практически по всему миру, и пусть наши корни находятся у кого-то в Казани, Астрахани или Сибири, но мы все вместе одна единая семья, мы — татары. И не надо нас растаскивать по различным территориям, пытаясь раздробить наш древний народ с яркой историей и культурой на различные этнотерриториальные группы и субэтносы.

Татары по своему духу государственники и созидатели, и где бы не жили, в какой части земного шара, или в какую эпоху, татары всегда и везде оставляли свой позитивный и достойный след и вклад, что не может не внушать нам оптимизм и надежды на дальнейшее развитие нации.

Да, мы все хотим, чтобы мир видел и знал нас, как образованную, прогрессивную, с приоритетами общечеловеческих ценностей и социальной справедливости, с крепким устойчивым внутренним стержнем нацию, успешно адаптирующуюся в противоречивых условиях современного мира.

И именно поэтому — у татар, несмотря на все эти сложности, однозначно есть Будущее, и оно зависит только от нас самих, буквально от каждого из нас.

Ведь никто другой за нас не будет изучать и любить наш родной язык или развивать духовные и культурные ценности и традиции нашего народа — только мы сами, и никто иной.

И в этом плане, по мнению Президента Татарстана, важную роль должны сыграть общественные организации и ее энтузиасты-лидеры.

А миссия за единение и развитие татарского мира возлагается на Всемирный конгресс, деятельность которого поддерживалась и далее будет поддерживаться Республикой Татарстан, которая исторически несла, несет и далее будет нести ответственность за судьбу нашей нации.

Тауфик Каримов,

Председатель Казахстанского конгресса татар и башкир