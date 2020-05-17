Тайчи: от первых поселенцев до сегодняшних дней

На днях в Омске в свет увидела новая историко-краеведческая книга, рассказывающая об одной из татарских деревень Тевризского района Омской области, написанная ее уроженкой Наилей Галеевой на основе воспоминаний старожилов, дневниковых записей, архивных документов и научной литературы. В ней описывается история сельского поселения с момента его основания и в периоды активного развития деревни в XIX-XXI вв., рассказывается о традициях, быте, религии и этнического состава жителей , а также о природе, фольклоре, биографии и родословных тайчинцев.

Автор посвятила книгу к юбилею деревни — 300-летию основания села.

Эта книга состоит из предисловия(написано автором,с.6) и вступительного слова А.А.Бурханова(с.7-14) и 5 глав : 1. «История деревни Тайчи»( состоит из трех разделов,с.17-34),2. «Деревня XIX — первой половине XX века»( 9 разделов,с.35-146) ,3. «Вторая половина XX века – наши дни»( 3 раздела,с.147-188),4. «Наши земляки»(4 раздела,с.189-224) и 5. «Фольклор тайчинцев»(3 раздела,с.225-246). В книге в качестве приложений помещены цветные и чернобелые фотоиллюстрации ,даны топонимы деревни Тайчи. Автор при написании этой уникальной книги использовала материалы 22 информаторов, архивные данные (8 наименований), научную и краеведческую литературу (39 наименований) и интернет-ресурсы (9 наименований).

Автор книги – краевед-исследователь и этнограф Галеева Наиля Фазыловна. родилась и выросла в деревни Тайчи. В семье Галеевых всегда особое внимание уделялось к образованию детей, знакомству их с культурой и традициями татарского народа. Любовь к истории родного края зародилась у Наиле с детских пор, благодаря рассказам ее бабушки и родственников о жизни в Татарстане и судьбе татарского народа, переживших трагедии и голод, о переезде многих татарских семей из Волго-Уралья и других регионов Евразии в Сибирь. Автору удалось передать тоску предков по Родине ,но и свою безграничную любовь и уважение к односельчанам ,которые сумели сохранить все национальные традиции и обычаи и поддержали Наилю в дальнейшей жизни – в годы учебы и работы. Учеба на историческом факультете Омского государственного педагогического университета помогла ей сформировать научный интерес к этнографии , в частности к культуре и традициям татар Сибирского региона. Она ясно поняла, что татары региона имеют различные богатые историко-культурные корни и предков, которые вышли из разных регионов огромной тюрко-татарской Евразии и при этом сформировались как особая и единая татарская общность Сибири, являющаяся важной составляющей частью единой большой тюрко-татарской нации.

О процессе работы над книгой по истории деревни Тайчи и скором завершении процесса по подготовки ее к печати автор объявила коллегам в своем выступлении с докладом в ходе работы Всероссийского форума татарских краеведов ,который состоялся\ 12-13 сентября 2019 года в городе Томске. И Н.Ф. Галеева сделала все возможное, чтобы книга стала достоянием ученых, краеведов, земляков и всех любителей татарской истории. Важно отметить, что рассматриваемый труд по истории сибирской деревни Тайчи станет важным вкладом в дело развития всего татарского краеведения и значительным моментом в ходе подготовки следующего Всероссийского форума татарских краеведов, который планируется провести в гг. Омске и Таре 22-28 сентября с.г.,и хорошим подарком для его участников .

Рецензентами изданного труда стали известные татарстанские ученые и краеведы , авторы многих краеведческих трудов, председатель РОО «Общество татарских краеведов» при Всемирном конгрессе татар, историк-археолог и востоковед, и заслуженный деятель науки РТ, профессор А.А. Бурханов, доктор исторических наук ,почетный работник Общего образования РФ, профессор кафедры теологии Российского исламского института Ф.Г. Ислаев и краевед-исследователь,почетный работник Общего образования РФ,ветеран педагогического труда Р.З.Салиев.

Начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома ВКТ, академик РНАН,АВИН РФ,ПАНИ и МГА «Европа-Азия» А.А.Бурханов дал достаточно высокую оценку изданной недавно книги Н.Ф. Галеевой «Тайчи : история таежной деревни :

— История родного края всегда вызывал интерес у профессиональных ученых, краеведов, журналистов и любителей прошлого. И не зря в Татарстане и регионах татарского мира в пределах современной Российской Федерации,прежде всего в Волго-Уралье и Сибири, в последние годы активизировалось движение краеведов.

Основной целью ученых-регионоведов и краеведов в настоящее время является изучение на базе разнообразных источников и материалов и написание целостной истории каждого сельского поселения(в том числе исчезнувших деревень),а также городских слобод (кварталов),связанных с многовековой историей татар, жизнью и деятельностью выдающихся татарских деятелей(купцов, писателей, ученых и др.).

Поэтому в рамках краеведческого движения стало важным и актуальным организация широкомасштабных историко-краеведческих исследований и полевых экспедиций в регионах и округах исторических поселений, подготовка и проведение всероссийских(с международным участием) и региональных научно-практических ,историко-краеведческих тематических конференций( в том числе проведенная в Омске и Таре в апреле 2019 года) и форумов по актуальным проблемам региональной истории и краеведения, подготовка и издание тематических(сериальных) сборников статей и научных монографий по проблемам истории регионов и отдельных поселений.

В рамках изучения и написания истории населенных пунктов важно детальное исследование объектов природы и памятников историко-культурного наследия, расположенных в зоне и округе изучаемых исторических и современных поселений, а также сбор и анализ музейных, архивных и фольклорных данных. Кроме того, важным и оригинальным источником являются метрические книги, данные шеджере (родословных) и воспоминания земляков и очевидцев событий.

Каждое татарское село и каждый историко-культурный регион татарского мира в пределах Евразии имеют глубокие исторические корни, традиции и особенности. Важными артефактами для изучения истории любого региона и поселения являются сохранившиеся до наших дней памятники археологии, эпиграфики, архитектуры, фортификации и промышленности, а также страницы жизни и деятельности талантливых и гордых людей, прежде всего уроженцев села, деревни и региона – ученых, работников культуры и литературы, политических, религиозных и общественных деятелей, и конечно местных жителей – представителей сельскохозяйственного и промышленного производства , региональной интеллегенции и общественников,которые своим трудом и деятельностью укрепляли духовное начало и способствовали дальнейшему развитию родного края.

Благодаря труду и поискам местных краеведов, в том числе регионов Западной Сибири, издаются новые историко-краеведческие книги, открываются все новые краеведческие музеи и школьные уголки местной истории ,собираются новые данные по истории региона, что становится важнейшим фундаментом для дальнейших исследований.

Древняя, средневековая , новая и новейшая история сел и деревень Тебризского района и сопредельных территорий Омско-Тарского Прииртыщья является неотъемлимой частью прошлого татарского и других коренных народов Западной Сибири и всей Евразии. Через рассматриваемый природно-культурный регион, являющийся( с учетом разнообразия ландшафтных зон и специфики социально-экономического и этнокультурного развития ) контактной территорией в пределах Западносибирского региона с его широкими историко-культурными и торгово-экономическими связями, происходило взаимодействие многих этнокультурных групп и племен Волго-Уралья, Сибири, Алтая, казахстанских степей и Средней Азии. С возникновением и развитием национальной государственности тюрко-татар Сибири территория Среднего(Омско-Тарского) Прииртышья ,находясь в пределах раннетюркских государственных образований и Кимакского каганата, затем Золотой Орды, позднее Тюменского и Сибирского ханств ,продолжало играть значительную роль ,имевшую связующее значение между названными государствами и соседними лесными, лесостепными и степными племенами.

Рассматриваемый регион, с учетом особенностей природно-географического положения, исторически(с раннежелезного века до позднего средневековья) развивался как пограничная зона между оседло-земледельческим населением, заселявшим бассейны рек Обь, Иртыш, Тобол и их притоков и с кочевыми и земледельческими племенами юга — степей Дешт-и-Кыпчака, Центральной и Средней Азии, с одной стороны, и этническими группами лесных массивов севера — северных регионов Сибири и Урала.

Во второй половине XVI-начале XVII до середины XVII вв., особенно после окончательного завоевания земель Сибирского ханства Московским государством , резко изменилась политическая и этнокультурная ситуация Западной и Южной Сибири и сопредельных территория .После долгой борьбы за независимость и свободу завершается независимая история тюрко-татарского народа и других коренных народов Сибири, и с этого времени она продолжается как часть истории Российского государства. Для сибирских татар (как и татар Волго-Уралья ),остяков, вогулов и других народов Сибири эта эпоха и возникшая культура может быть охарактеризована как колониальная.

Татары и другие коренные народы Волго-Уралья и Сибири,несмотря на жесткий национально-религиозный гнет со стороны царизма и его структур, продолжали борьбу за восстановление своей национальной государственности и сохранение национально-религиозной самобытности.

XVII-XIX вв. земли Омско-Тарского Прииртышья ,как и всей Сибири, связана с процессом активного заселения территории сел сибирских татар либо строительством новых деревень бухарцами, а чуть позже татарами Волго-Уралья.

Этот процесс приводит к хозяйственному освоению земель региона :увеличению тюрко-татарского населения(наряду русскими переселенцами), строительству мечетей и медресе ,а также усилению ислама среди всех групп татаро-мусульманского населения.

Историю региона XVII-XIX вв. мы можем изучать на основе имеющихся письменных источников и сохранившихся археологических, эпиграфических ,архитектурных и других историко-культурных памятников. Тюрко-татарские памятники колониального периода в Прииртышье представлены в разных районах Омской области – Саргацком, Большереченском, Тарском, Тебризском, Усть-Ишимском и других. В селищах ,расположенных по берегам Иртыша и его притоков, обнаружены керамика и другие предметы тюрко-татарской культуры, рядом с ними открыты татарские кладбища.Однако большинство объектов этого периода изучены пока слабо. Неизученность этой эпохи татарской истории в историко-археологическом отношении традиционно объяснялась наличием письменных источников, а также тем, что локальная(региональная) история регионов , в том числе Западной Сибири не считалась в историографии «исторической» темой.

Кроме того, археологически пока слабо исследованы памятники позже XVI-XVII вв. Между тем, для Среднего Прииртышья как и других регионов Западной Сибири и Зауралья, изучение археологическими методами периода XVII-XIX вв. достаточно актуально в силу недостаточности других источников и необходимости перенесения исследований с общих проблем истории на локально-региональный уровень. Только при таком характере исследования возможно «стыковка» археологических материалов с историческими данными и создание целостной и детальной картины этнокультурного развития региона в периоды позднего средневековья и нового времени.Об этом говорят результаты работ наших коллег — археологов и этнографов из Омска по изучению разнообразных материалов в Тарском Прииртышье.

Опыт наших исследований в Волго-Уралье и Зауралье показывает ,что только комплексное изучение историко-археологических ,эпиграфических и историко-культурных объектов,а также данных по истории населенных пунктов может дать возможность для детального и объективного изучения и реконструкции исторического прошлого региона.

Таким образом, изучение истории отдельных сел, районов и городских слобод и в целом региона Прииртышья и Западной Сибири может быть успешным при совместной работе ученых-историков и местных краеведов по комплексному изучению объектов природы и историко-культурного наследия ,сбору и анализу материалов по истории населенных пунктов ,а также изучению архивных, музейных и фольклорных данных. И это особенно актуально и важно при изучении тех регионов Прииртышья, которые пока изучались в научном плане совершенно слабо. В этом ряде особо выделяется Тарский, Тебризский, Большереченский и другие районы Омской области и сопредельных территорий, которые прошли все этапы историко-культурного развития так же как вся Сибирь, Волго-Уралье и другие территории Евразии.

Лишь отдельные эпизодические исследования ученых-археологов,этнографов и историков , а также местных краеведов заполняют постепенно «белые пятна» исторической карты Отмско-Тарского Прииртышья.

Несмотря на относительную слабую изученность , по данным археологии в регионе отмечены ряд памятников периодов раннего, развитого и позднего средневековья, связанные с предками тюрко-татар Сибири. Омскими археологами зафиксированы и успешно изучаются остатки целого ряда средневековых поселений и могильников, в частности, Кипо-Кулары в Тевризском, Новоникольское-I, в Усть-Ишимском, Мурлинское- I, Богачанова-II (Чудская гора), Кошкуль – I, Усть-Тара ,Екатерининское в Тарском районах. Судя по находкам в названных и других памятниках ,местное население занималось скотоводством, земледелием, рыболовством, охотой ,а также различными ремеслами.

Для детального изучения культуры местных жителей в периоды средневековья еще предстоит большая работа по археологическому и историко-культурному изучению известных и выявлению новых памятников.

История населенных пунктов региона пока изучалась силами небольшой группы ученых и местных краеведов, но эти работы пока носят ограниченный характер ,некоторые из них пока слабы методически с точки зрения сбора и анализа исторического материала.

В связи с этим важным вкладом в изучении истории Тевризского района и Омско-Тарского Прииртышья является историко-краеведческий труд Н.Ф. Галеевой по истории татарской таежной деревни Тайча в Тебризском районе Омской области, охватывающая динамику развития этого населенного пункта с момента заселения до сегодняшних дней.

Написать объемный труд по конкретной тематике ,тем болеее по истории одного села, ни каждому по силам и хватит смелости. Для этого прежде всего нужны исследовательский и жизненный опыт, а также долгие годы кропотливого труда для сбора и анализа многообразного материала. Несмотря на свой возраст , автор работы Н.Ф.Галеева взялась осуществить свою мечту и сумела подготовить к печати книгу об истории своей родной деревни Тайчи.

Я с большим интересом прочитал электронный вариант рукописи и сейчас уже оригинал книги и считаю .что книга получилась интересной и богатой благодаря скурпулезно собранного разнообразного материала.

Наряду с использованием имеющегося научного материала и архивных данных, автор во всех разделах широко использует в качестве важного источника воспоминания земляков и очевидцев исторических событий, связанных с историей села и региона.

При изучении истории появления деревни в таежной тайге, автор особо характеризует окружающую природу и историческую обстановку до возникновения и в период появления первых поселенцев в этих краях. Четко показана поэтапность появления сельского поселения на месте современного Тайчи, даются различные версии названия деревни, а также этнический и численный составы в различные периоды.При этом в книге достаточно четко и глубоко характеризуются все формы хозяйственной деятельности жителей. Кроме этого особо место уделяется изучению религиозных воззрений местного населения и распространению ислама в этих местах.

Большое внимание в книге представляют события ,связанные с гражданской войной и установлением Советской власти, а также годы репрессий и раскулачивания. Значительное место уделено истории села в годы Великой Отечественной войны и участию земляков на фронтах и в тылу.

Автор детально характеризует объекты социально-культурного назначения , действующие в течение ХХ века (больница, почта, библиотека и др.).

Важное место в книге уделяется роли природы в жизни земляков. Дается в книге также богатый фольклорный материал, связанный жизнью сельчан. Особый интерес представляют материалы, связанные с основными фамилиями и родами Тайчи.

При подготовки книги использована значительная научная и краеведческая литература,а также источники интернет-ресурсов .

Мы не исключаем дискуссионность некоторых моментов ,изложенных в данной книге. Однако материалы книги станут несомненно базой для дальнейших фундаментальных исследований истории Тевризского района и сопредельных районов Омско-Тарского Прииртышья.

Надеемся, что данное издание вызывет интерес не только у специалистов ,краеведов и жителей села Тайча, но и широкого круга читателей, интересующихся историей Прииртышья и в целом истории Сибири и татарского народа.

Нельзя строить успешное будущее наших сел и народа ,не зная прошлого родной земли. Только в результате глубокого и фундаментального изучения богатого историко-культурного наследия и многовекового опыта ,накопленного нашим народом, мы сумеем сохранить свое национальное лицо и будем двигаться успешно в будущее.

А сегодня, уважаемые читатели, в добрый путь, новая историко-краеведческая книга в просторы сибирской истории !

И я уверен, что данная книга еще неоднократно получит высокую оценку как одна из лучших работ по истории татарских населенных пунктов у моих коллег – ученых и краеведов, а также представителей СМИ и широкой общественности, а также самих тайчинцев и сибиряков ! Я не сомневаюсь и знаю, что у этой книги будут еще несколько бурных обсуждений и презентаций в самой деревне Тайчи и Тевризском районе ,Омске,Казани и других регионах РФ !

АЛЬБЕРТ БУРХАНОВ,

начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома ВКТ,

председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ,

член Научного Совета по проблемам Социоестественной истории

при Институте востоковедения РАН,

академик РНАН,ПАНИ,АВИН РФ и МГА «Европа-Азия»,

заслуженный деятель науки РТ, профессор

город Казань , 17 мая 2020 года