Тайны старого Челябинска: династия татарских князей Яушевых и их знаменитый пассаж

В 1910-е годы уездные центры Троицк и Челябинск украсили величественные здания пассажей «Торгового дома братьев Яушевых». В 1911 году первых покупателей принял пассаж на Нижнем базаре в Троицке, а в 1913 году распахнул двери его челябинский собрат. Пассаж как универсальный магазин — прообраз нынешних торговых центров — в начале ХХ века был прогрессивным типом торгового заведения. И это веяние было быстро подхвачено предприимчивыми братьями Яушевыми — внуками основателя купеческой династии Гайсы Яушева.

Род Яушевых восходит к арскому князю Яушу. Арские князья — одна из групп служилой знати Казанского ханства. Отдаленный потомок князя Гайса Юсупович Яушев приехал в Троицк из деревни Старый Менгер Казанского уезда. Начинал он как наемный работник, но со временем завел собственные лавки, наладил торговлю мануфактурным товаром, а в 1850-х годах открыл свои кожевенный и мыловаренный заводы, став купцом I-й гильдии. Его сын Ахмеджан Гайсич «осваивает» среднеазиатское направление торговли и записывается в ташкентские купцы 1-й гильдии, положив начало активной экономической деятельности семьи на этих территориях. Дело продолжают и развивают сыновья Ахмеджана: Абдулвали, Муллагали, Мухаметсадык и Мухаметшариф. В 1887 году они учредили Торговый дом «Абдул-Вали Ахмеджанович Яушев с братьями» (позже называвшийся просто «Братья Яушевы»).

Главная контора располагалась в Троицке, но кроме этого были конторы и в Москве, и в Варшаве, а также отделения в Челябинске, Кустанае и даже в китайском городе Кульдже.

Интересы Яушевых в Челябинске еще с 1886 года представлял Закир Галеевич Галеев. Затем «Торговый дом братьев Яушевых» приобретает двор на Сибирской улице. В 1900–1901 годах на этом дворе были построены два двухэтажных каменных дома. Один из них сохранился и сегодня его адрес — улица Труда, 96.

Очень примечательная запись в «Раскладочной ведомости» за 1911 год, где указаны владельцы жилых домов Яушевых в Челябинске: «Муллагалей Ахметжан, Латыф Шарипович, Гайника Багаутдиновна, Миаувара Шариповна, Мулламухамет и Абдулгазиз Абдулвалеевичи, Аштраф-Жамала Хакимжановна, Хадича Абдулвалеевна и Баби-Фатиха Абдулвалеевна Аитова, урожденная Яушева».

Муллагали Яушев — младший брат Абдулвали Яушева. После смерти брата в 1906 году он возглавил семейное дело. Именно за время руководства Муллагали Яушевым торговый дом «Братья Яушевы» построил здания крупных современных торговых пассажей: в Троицке, Челябинске, Ташкенте и Кустанае. В 1915 году Муллагали Яушев был удостоен звания коммерции советника — одного из почетных, установленных в Российской империи еще в 1800 году для купечества. В 1824 году было введено правило, согласно которому звания коммерции советника могут быть удостоены купцы, пробывшие в I гильдии 12 лет кряду. Высочайшим манифестом от 10 апреля 1832 года было утверждено, что купцу, пожалованному в звание коммерции советника, даруется потомственное почетное гражданство.

17 апреля 1912 года Галеев по доверенности торгового дома Яушевых обратился в Челябинскую городскую думу. «Желая произвести постройку двухэтажного каменного корпуса-магазина на собственном месте, находящемся по Сибирской улице по проектированному плану инженера Федорова», Галеев просил разрешить огородить участок для склада строительных материалов. Одобрительная резолюция думы была получена, и 10 октября 1913 года состоялось открытие челябинского пассажа. В то время это был самый большой и современный магазин в Челябинске — с электрическим освещением от собственного генератора и паровым отоплением.

Само здание пассажа Яушевых в Челябинске воплотило в себе основные принципы архитектурного стиля модерн — такого же прогрессивного и новаторского, каким в то время был и сам магазин.

В оформлении южного фасада были использованы различные отделочные материалы. Аттик и пилястры облицованы глазурованной плиткой бежевого цвета, а угловая вертикальная часть фасада — керамической плиткой темно-синего цвета. Верхняя часть этого фасада была отделана керамической плиткой коричневого цвета. Где была произведена эта керамика, сегодня неизвестно. Возможно, что плитка была импортирована из Европы, как и большие зеркальные стекла для витрин. А вот изготовитель других керамических плиток, использованных для покрытия пола первого и второго этажей здания пассажа, известен. Это анонимное общество производства гончарных изделий «Marywil», которое было основано 24 октября 1896 года в бельгийском городе Льеж и пришло на российский рынок 6 июля 1899 года. Фирме принадлежал завод керамических плиток в городе Радоме, в то время вместе с остальной Польшей входившем в состав Российской империи.

В пассаже было три отделения: рознично-мануфактурное, оптово-мануфактурное и оптово-галантерейное. В честь открытия пассажа в Челябинске Яушевы оплатили обучение 10 человек в реальном училище, женской гимназии и торговой школе. Задолго до открытия магазина в Челябинске его рекламе отводилась целая страница в газете «Голос Приуралья». Магазин предлагал десятки разных тканей: батист, оксфорд, маркизет, муслин, пике и др. Здесь можно было приобрести самые модные товары от лучших российских и заграничных фабрикантов: кружева, вуали, перчатки, ридикюли, портсигары, искусственные цветы и пальмы, зеркала, будильники, граммофоны, патефоны, аптекарские и фотографические товары. Для оптовых покупателей делались значительные скидки. Новый торговый дом горожане по праву называли «дворцом торговли». Он стал одной из наиболее видных построек купеческого Челябинска.

В октябре 1915 года во время знаменитого бабьего бунта в Челябинске пострадало несколько крупных магазинов, в том числе магазин братьев Яушевых. Тогда были разбиты уникальные зеркальные витрины, которые впоследствии пришлось заменить на решетчатые с обычными оконными стеклами. Перемены в стране сказались и на работе торгового дома. С 22 октября 1917 года из-за «недостатка товара и невозможности его приобретения» рознично-мануфактурное отделение было закрыто. Вскоре на смену свободной продаже пришло централизованное распределение товара. Одежда, ткани, обувь, продукты выдавались по карточкам. А здание магазина было национализировано.

Как сообщает Znak.com, недавно был найден архивный документ — просьба Челябинского отделения Общества друзей воздушного флота о предоставлении им здания по улице Труда, 26 (в то время отсчет номеров строений на улице велся от площади Павших Революционеров). В связи с этим нужно было выселить из дома проживавшие там семьи, и в числе прочих была названа «семья Яушева Абдуллы (очевидно, Абдулгазиза) в 4 человека». Получается, что еще в начале 1925 года часть семьи Яушевых жила в Челябинске, причем в бывшем своем доме. Но уже, как говорится, на птичьих правах.

По материалам публикаций Р. Гизатуллина, В. Демакова, Д. Денисова, Е. Конышевой и Г. Самигулова

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