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Театр им.Камала дистанционно покажет спектакли текущего репертуара

Театр им.Камала дистанционно покажет спектакли текущего репертуара

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 04.04.2020 0 7

С 8 апреля театр им.Камала начнет дистанционно показывать спектакли текущего репертуара. Казанцы не выходя из дома смогут посмотреть популярные комедии, премьеры последних сезонов, классические постановки и фестивальные хиты.

Трансляции спектаклей будут вестись на официальном сайте театра и сопровождаться субтитрами на русском языке. Показ спектаклей платный, однако цену зритель устанавливает самостоятельно при регистрации на сайте театра. Просмотр будет доступен на персональных компьютерах, мобильных устройствах и телевизорах с технологией Smart TV, сообщает пресс-служба театра.

Афиша спектаклей размещена на официальном сайте театра.

kzn.ru

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