Театр им.Камала дистанционно покажет спектакли текущего репертуара

С 8 апреля театр им.Камала начнет дистанционно показывать спектакли текущего репертуара. Казанцы не выходя из дома смогут посмотреть популярные комедии, премьеры последних сезонов, классические постановки и фестивальные хиты.

Трансляции спектаклей будут вестись на официальном сайте театра и сопровождаться субтитрами на русском языке. Показ спектаклей платный, однако цену зритель устанавливает самостоятельно при регистрации на сайте театра. Просмотр будет доступен на персональных компьютерах, мобильных устройствах и телевизорах с технологией Smart TV, сообщает пресс-служба театра.

Афиша спектаклей размещена на официальном сайте театра.

kzn.ru