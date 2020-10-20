Театр Камала и Музей-заповедник «Казанский Кремль» продлевают акцию!

21 сентября Театр Камала и Музей-заповедник «Казанский Кремль» запустили акцию, по которой можно было получить скидку 50% на билеты. За 3 недели в акции приняло участие свыше 200 человек. В связи с большой популярностью акции, ее действие продлено до 15 ноября.

Условия акции:

предъяви билет в Театр на кассе Музея, и получи скидку 50% при покупке билета на выставку;

предъяви билет в Музей исламской культуры на кассе Театра, и взамен получи скидку 50% при покупке билета на спектакль.

Акция проходит в дни работы выставки «Коран в переводах на языки народов мира» в Музее исламской культуры (Казанский Кремль), приуроченной памяти директора Театра Камала Шамиля Закирова.

Театр Камала: Казань, ул. Татарстан, 1, (843) 293-03-74, kamalteatr.ru, часы работы кассы: ежедневно с 10:00 до 19:30

Музей исламской культуры: Казань, Кремль, мечеть Кул Шариф, (843) 567-81-64, islammuseum@yandex.ru, часы работы музея: ежедневно с 9:00 до 19:30.

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