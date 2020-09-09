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Театр Камала представит премьеру – сердитую комедию «Женюсь.тат»

Театр Камала представит премьеру – сердитую комедию «Женюсь.тат»

в Новости, Слайдер, Культура, Главные новости, 09.09.2020 0 4

11, 12 и 13 сентября на сцене театра Камала состоится показ премьерного спектакля — сердитой комедии «Женюсь.тат». Автором и режиссером спектакля выступил Ильгиз Зайниев, художником — Геннадий Скоморохов, композитором — Эльмир Низамов. Об этом сообщает пресс-служба театра.

По сюжету комедии молодой журналист по имени Раннур решается на эксперимент. О желании вступить в законный брак он сообщает на своей странице в соцсети и приглашает девушек принять участие в кастинге на роль будущей жены.

«Пишите комментарии и назначайте свидания», — зазывает новоявленный жених.

С юношей начинают происходить потрясения на любовном фронте: он встречается с женщиной-микробиологом, истово влюбленной в науку, матерью-одиночкой, влюбленной в бросившего ее красавца-ловеласа, легкомысленной особой, сосредоточенной только на себе.

А жизнь идет своим чередом.

С каждым новым днем шансы героя найти свою единственную на просторах интернета приближаются к нулю.

tatar-inform.ru

 

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