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Театр Камала примет участие в Днях культуры в Москве

Театр Камала примет участие в Днях культуры в Москве

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Главные новости, 03.08.2020 0 3

С 12 по 18 августа в Москве традиционно пройдут Дни культуры Республики Татарстан. В этом году мероприятия посвящены 100-летию образования Татарской АССР. Дни культуры откроются 12 и 13 августа показом видеозаписей постановок театра Камала — музыкальной комедией «Очарованный танцем» и ток-шоу «Мой белый калфак». Показы пройдут в ТКЦ Москвы.

Организаторы Дней культуры Татарстана в Москве: Правительство Республики Татарстан, Полномочное представительство Республики Татарстан в Российской Федерации, Министерство культуры Республики Татарстан.

kamalteatr.ru

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