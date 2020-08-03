Театр Камала примет участие в Днях культуры в Москве

С 12 по 18 августа в Москве традиционно пройдут Дни культуры Республики Татарстан. В этом году мероприятия посвящены 100-летию образования Татарской АССР. Дни культуры откроются 12 и 13 августа показом видеозаписей постановок театра Камала — музыкальной комедией «Очарованный танцем» и ток-шоу «Мой белый калфак». Показы пройдут в ТКЦ Москвы.

Организаторы Дней культуры Татарстана в Москве: Правительство Республики Татарстан, Полномочное представительство Республики Татарстан в Российской Федерации, Министерство культуры Республики Татарстан.

kamalteatr.ru