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Театр Камала примет участие во Втором Всероссийском фестивале национальных театров «Крымская театральная осень»

Театр Камала примет участие во Втором Всероссийском фестивале национальных театров «Крымская театральная осень»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 25.08.2020 0 2

С 4 по 10 сентября в Крыму состоится Второй Всероссийский фестиваль национальных театров «Крымская театральная осень». В Ялте, Керчи и Симферополе свои постановки представят 9 ведущих национальных театров России.

Татарский государственный Академический театр им.Г.Камала сыграет спектакль «Пришлый» по пьесе Сюмбель Гаффаровой в постановке Фарида Бикчантаева. 7 сентября камаловцы покажут постановку на сцене Ялтинского театра им.А.П.Чехова.

Театр Камала является единственным театром, представляющим Татарстан на фестивале. В программе также национальные театры из Башкортостана, Калмыкии, Карелии, Марий-Эл, Северной Осетии, Тывы, Чечни и Чувашии.

Спектакль «Пришлый» — это фестивальный хит в репертуаре театра. Постановка за 3 года была сыграна в Китае, Индии, Венгрии.

О спектакле:
После падения железного занавеса и распада СССР, народы бывших автономных республик стали обращаться к белым страницам своей истории. Одной из таких печальных тем для татар, второго по численности народа России, стала судьба военнопленных солдат и офицеров, отказавшихся перейти на сторону фашистской Германии и прошедших все тяготы гитлеровских концлагерей, а после краха третьего рейха ставших узниками сталинского ГУЛАГа. Те из них, кому посчастливилось вернуться домой в пятидесятые годы, лишь недавно получили статус участников Второй мировой войны. Но были среди них и такие, кто, предчувствуя новый арест, не вернулись на родину. Их разметало по всему свету…

Герой спектакля «Пришлый», Накип, волею судьбы оказался после войны в Канаде и начал жизнь с чистого листа. В небольшом городке канадской глубинки он устроил некое подобие татарской деревни, стал выращивать картошку, а вместо Хэллоуина справлять татарский Сабантуй. Даже жену он на татарский манер называет «Жаным» (Душа моя), а не Джоанной. Но вот сосед Самуэль, такой же как и он, «пришлый», только с шотландскими корнями, приносит весть, что отныне всем бывшим советским подданным разрешено вернуться в СССР, им больше ничего не грозит.

Вернется ли герой на родину, встретится ли с первой любовью, посетит ли могилу матери?

kamalteatr.ru

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