Театр Камала вошел в топ-10 самых интересных построек советской архитектуры в РФ

Татарский театр им. Камала вошел в топ-10 самых интересных построек советской архитектуры в России, разделив 6-7-е места с Театром драмы им. Достоевского в Великом Новгороде. Опрос среди пользователей социальных сетей провел сервис Tvil.ru.

Самым интересным советским сооружением стал музей-панорама «Сталинградская битва» в Волгограде, свои голоса за него отдала почти половина (48,33%) респондентов. Второе место занимает архитектурный ансамбль «Курпаты» в Крыму (16,67%), третье — Дом-кольцо в Москве (8,33%).

В топ-10 также вошли гостиница «Тарелка» в Домбае, санаторий «Металлург» в Сочи и цирк им. Филатова в Екатеринбурге. tatar-inform.ru