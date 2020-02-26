Театр Кариева: “Отдавать свое сердце на 200 %”

5 и 14 марта Казанский Татарский театр юного зрителя им.Г.Кариева представит свой первый спектакль в жанре монодрамы — «Микулай» Мансура Гилязова. Над премьерой работал заслуженный артист РФ режиссёр Ренат Аюпов, а в роли Микулая в двух составах выступят актёр театра Камала Олег Фазылзянов и артист театра Кариева Фанис Калимуллин.

Заслуженный артист Татарстана Олег Фазылзянов: «Мне хорошо известны кряшенские обычаи, традиции, среди которых я вырос. И с главным героем у нас много общего: как и он, я люблю свою деревню, людей, их человечность, люблю их гостеприимную природу. Да, к сожалению, наша деревня умирает, но тем не менее я строю дом и хочу, чтобы было больше таких Микулаев, заботящихся о будущем и любящих свою деревню и свой язык. Думаю, поэтому я и согласился играть в спектакле».

В основе сюжета — один день из жизни главного героя Микулая и судьба жителей деревни Сарсаз кюл. Микулай погружен в размышления о возрождении его родной деревни и мечты увидеть вместо немых фигур, созданных им, — настоящих живых людей. Пытаясь воплотить мечту, он призывает дождь игрой «чук-чук»: если пойдет дождь, то засохшее озеро заполнится и вернется к жизни.

Пьеса повествует об исчезновении языка, культуры, традиций малых народов в эпоху глобализации. Одинокий 60-летний человек мужественно пытается сделать всё ради сохранения деревни и языка. В спектакле прозвучат старинные песни кряшен, среди них — песня «Пыяла күкәй» (“Стеклянное яйцо”), которая будет предоставлена в новой аранжировке.

В желании отойти от литературного первоисточника, Ренат Аюпов предлагает собственный финал: «Я хочу возродить эту деревню, сохранить нацию», — говорит он. И это не единственный замысел, воплощённый режиссёром.

Ренат Аюпов: “Монопьеса – тяжелый жанр для постановки на сцене. Артист, сыгравший здесь главную роль, должен расходовать свое сердце на 200%: для того, чтобы держать весь зал в напряжении, требуется много энергии. Актёр полностью несёт ответственность за успех и неудачу”.

Художник — Булат Гильванов, лауреат премии им.Мусы Джалиля и Б. Урманче;

Консультант по этнофольклору – Геннадий Макаров, Заслуженный деятель искусств РТ;

Балетмейстер — Илдус Биктагиров, Заслуженный работник культуры РТ;

Хормейтер – Лилия Зайнуллина.

пресс-служба театра