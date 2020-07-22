Театр Кариева откроет новый сезон премьерой спектакля «Колорадские страсти»

Театр Кариева возобновляет свою деятельность в офлайн-формате. 3 и 4 сентября 33-й сезон откроется премьерой спектакля «Корт» («Колорадские страсти») по повести Фанавиля Галиева в постановке главного режиссера театра Рената Аюпова. Об этом сообщает пресс-служба учреждения культуры.

Премьера приурочена к 60-летию со дня рождения актера, режиссера, драматурга и писателя Фанавиля Галиева.

Кроме того, параллельно идет подготовка к премьере спектакля по повести «Озын-озак балачак» («Долгое-долгое детство») Мустая Карима. Ставит его режиссер Ильсур Казакбаев из Уфы. Премьера запланирована на октябрь этого года.

Зрителей также ждет премьера спектакля по повести «Мио, мой Мио» Астрид Линдгрен. Режиссер-постановщик – Екатерина Гороховская из Санкт-Петербурга. Премьера должна пройти в ноябре.

tatar-inform.ru